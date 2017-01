560 пользователей Twitter оказались насильно подписаны на аккаунт Тррампа

Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт Трампа. Руководство социальной сети уже принесло пользователям свои извинения

Как сообщил корреспндент ТАСС, около 560 тыс. пользователей сервиса микроблогов Twitter были автоматически и без их согласия подписаны на официальный аккаунт президента США после того, как тот закрепили за Дональдом Трампом вслед за его вступлением в должность главы американского государства. Ошибку признал генеральный директор сети микроблогов Джек Дорси.



По его словам, после инаугурации Трампа, пользователи, являвшиеся подписчиками аккаунта POTUS44 (44th President of the United States, 44-й президент США), который был открыт для экс-президента Барака Обамы после того, как он перестал исполнять обязанности главы Белого дома, в результате сбоя системы автоматически оказались подписаны на официальную страницу американского лидера - POTUS (President of the United States, президент США). Последний аккаунт ранее принадлежал Обаме, однако теперь закреплен за Трампом, и все сообщения предыдущего главы государства с него были удалены.



Кроме того, ошибка коснулась также некоторых бывших подписчиков POTUS, которые решили отписаться от этого аккаунта еще в то время, когда им владел Обама.

«По нашим оценкам, это затронуло около 560 тыс. человек, - написал Дорси на своей странице в Twitter. - Это была ошибка, это неправильно, мы это признаем и приносим извинения». По его словам, схожая ситуация произошла и с рядом других аккаунтов, включая официальные страницы вице-президента США и пресс-секретаря Белого дома. Дорси заявил, что на данный момент все последствия сбоя устранены.