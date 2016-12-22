21 декабря в Центральном государственном музее Республики Казахстан в Алматы наградили победителей творческого конкурса «70 лет для каждого ребенка», приуроченного к 25-летию Независимости Республики Казахстан и 70-летию ЮНИСЕФ.

Проект, инициированный Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО был направлен на продвижение главных идеалов и принципов ЮНИСЕФ в области обеспечения прав детей, а также поощрение развития детского творчества через разнообразие форм художественного самовыражения молодежи.

Уделяя особое внимание выявлению и поощрению талантливых детей, организаторы проекта поставили перед собой задачу донести до каждого юного гражданина страны важность построения мирного общества, основанного на ценностях добра и толерантности.

Всего в конкурсе приняло участие более 500 юных художников и авторов видео работ, по итогам жюри определило следующих победителей:

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Номинация 1: «Права ребенка» – Жапанов Айболат, 13 лет, г.Атырау;

Номинация 2: «Казахстан дружественный к ребенку» – Есболганова Карлыгаш, 15 лет, г.Тараз;

Номинация 3: «ЮНИСЕФ за мир для детей» – Манченко Валентина, 16 лет, г.Актобе;

Номинация 4: «Лучшее видео» – Габрильян Диана, 14 лет, г.Шымкент.

Ребят пришли поздравить представители государственных органов, международных структур и творческой интеллигенции Казахстана, вручив заслуженные дипломы победителей и ценные подарки.

Во время мероприятия официально была открыта выставка и состоялась презентация альбома «Дети Казахстана – дети Мира», включившего в себя лучшие работы финалистов проекта. К слову, для Центрального государственного музея Республики Казахстан стало доброй традицией в рамках культурно-образо вательной деятельности наряду с выставками профессиональных художников проводить выставки детского творчества. Выставка продлится до 27 декабря 2016 года.

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