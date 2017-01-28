Алматинские автозаправочные станции «обвешивают» клиентов

Согласно исследованию специалисты алматинского департамента техрегулирования и метрологии в Алматы автозаправочные станции не доливают бензин, передает ИА Kazakhstan Today.

В ходе проверок специалисты алматинского департамента техрегулирования и метрологии выяснили, что сразу 10 городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров, а те, кто заправляют «полный бак» недополучают до 2-ух литров. Надо сказать, что алматинцы часто сталкиваются и с недовесом. В итоге все нарушители отдали 16 млн тенге в виде штрафа.

«Было проведено 162 проверки, на 97 предприятиях были установлены различные нарушения», - сообщил главный специалист департамента комитета технического регулирования и метрологии по Алматы Адеми Нысанбек.

Как сообщалось ранее, по прогнозу «Казмунайгаз» бензин марки АИ-92 может подорожать до 140-145 тенге за литр. Сейчас на рынке ГСМ «оптимальная цена» именно такая, считают в компании. Объясняется это необходимостью увеличения импорта из России из-за недостаточного объема нефтепродукта, стоимость которого при этом повышается. По словам экспертов, Казахстан сильно зависит от ценообразования в соседней стране, играет роль и сокращение добычи черного золота в самой республике, в рамках подписанного соглашения ОПЕК.

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