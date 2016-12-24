«Алматы Марафон»: 2016 г. стал рекордным по количеству спортивных мероприятий

Оргкомитет «Алматы Марафон» подвели итоги работы за год в сфере любительского спорта и представили перспективы на 2017 г.

В уходящем 2016 году фондом «Алматы Марафон» было реализовано 14 проектов, самый масштабный из которых – V Алматы Марафон, собравший более 20 тыс. участников и болельщиков из 45 стран мира. Проведены мероприятия форматов, остающихся достаточно новыми для Казахстана: фитнес-конвенция, «День семьи», Женский забег; открытый чемпионат по триатлону; чемпионат Азии, кубок Азии и открытый чемпионат РК по безэкипировочному пауэрлифтингу, по итогам которого на чемпионат мира в Москву было заявлено более 50 атлетов, большая часть которых вернулась с призовыми медалями.

«Все мероприятия, которые мы проводим, популяризуют спорт и формируют здоровый образ жизни среди населения. Так, 2016 год был отмечен внушительным ростом интереса к соревнованиям, количество участников которых ощутимо увеличилось. Здоровый образ жизни и активный досуг в кругу единомышленников становятся трендами для казахстанцев», - отметил Валихан Тен, генеральный директор фитнес-клуба World Class Almaty.

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Организаторы рассказали, что полным ходом идет подготовка к VI Алматы Марафону, который намечен на 23 апреля 2017 года. Регистрация открыта и все, кто оплатит стартовый взнос до 31 декабря, получат именные стартовые номера.

«Средства, полученные от участия в благотворительном марафоне, будут направлены в 6 детских учреждений на строительство спортивных площадок и закупки спортивного инвентаря. Все воспитанники школ и ясли-сада – дети с различными заболеваниями, которые нуждаются в условиях для полноценного занятия спортом», - рассказала Салтанат Казыбаева, исполнительный директор фонда «Алматы Марафон».