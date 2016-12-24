Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
328.91
+0.000%
EUR/KZT
343.61
+0.000%
RUB/KZT
5.39
+0.000%
EUR/USD
343.61
+0.000%
EUR/CHF
343.61
+0.000%
EUR/JPY
343.61
+0.000%
GBP/USD
403.38
+0.000%
USD/CHF
328.91
+0.000%
USD/JPY
328.91
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
328.91 343.61 5.39
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.27
+0.004%
Нефть WTI
53.25
+0.006%
Золото
1135.2
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1097
-0.014%
Жилье Астана
1023
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.27 53.25 1135.2
+0.004% +0.006% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

«Алматы Марафон»: 2016 г. стал рекордным по количеству спортивных мероприятий

24.12.2016 14:54   651   0

Оргкомитет «Алматы Марафон»  подвели итоги работы за год в сфере любительского спорта и представили перспективы на 2017 г.

В уходящем 2016 году фондом «Алматы Марафон» было реализовано 14 проектов, самый масштабный из которых – V Алматы Марафон, собравший более 20 тыс. участников и болельщиков из 45 стран мира. Проведены мероприятия форматов, остающихся достаточно новыми для Казахстана: фитнес-конвенция, «День семьи», Женский забег; открытый чемпионат по триатлону; чемпионат Азии, кубок Азии и открытый чемпионат РК по безэкипировочному пауэрлифтингу, по итогам которого на чемпионат мира в Москву было заявлено более 50 атлетов, большая часть которых вернулась с призовыми медалями.

«Все мероприятия, которые мы проводим, популяризуют спорт и формируют здоровый образ жизни среди населения. Так, 2016 год был отмечен внушительным ростом интереса к соревнованиям, количество участников которых ощутимо увеличилось. Здоровый образ жизни и активный досуг в кругу единомышленников становятся трендами для казахстанцев», - отметил Валихан Тен, генеральный директор фитнес-клуба World Class Almaty.

КНБ РК завершил спецоперацию по ликвидации ячеек «Ат-Такфир уаль-Хиджра» ...
Комитет национальной безопасности завершил начатую 21 декабря специальную операцию по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат...

КНБ РК завершил спецоперацию по ликвидации ячеек «Ат-Такфир уаль-Хиджра»

Организаторы рассказали, что полным ходом идет подготовка к VI Алматы Марафону, который намечен на 23 апреля 2017 года. Регистрация открыта и все, кто оплатит стартовый взнос до 31 декабря, получат именные стартовые номера.

«Средства, полученные от участия в благотворительном марафоне, будут направлены в 6 детских учреждений на строительство спортивных площадок и закупки спортивного инвентаря. Все воспитанники школ и ясли-сада – дети с различными заболеваниями, которые нуждаются в условиях для полноценного занятия спортом», - рассказала Салтанат Казыбаева, исполнительный директор фонда «Алматы Марафон».

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    7

  • 2. Стабилизация курса тенге
    6

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    24

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    4

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    7

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное