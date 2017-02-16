Американцы требуют изгнать Джорджа Сороса из США

Более девяти тысяч американцев подписали петицию президенту Дональду Трампу с требованием лишить миллиардера Джорджа Сороса гражданства и запретить ему въезд в США.

"Президент Трамп, мы просим Вас запретить Джорджу Соросу въезд в страну. Мы просим Вас запретить Джорджу Соросу и членам его семьи вести бизнес в стране, оказывать содействие политикам и их фондам", — говорится в тексте, опубликованном на сайте Change.org.

"Мы просим Вас выдать ордер на его арест за то, что он нанимал людей для участия в бунтах и протестах. <…> Джорджу Соросу нельзя позволять оставаться в США и продолжать активно работать, чтобы саботировать и разрушать нашу страну", — говорится в документе. Сбор подписей продолжается.

В январе в столице США прошла крупная акция протеста под названием "Марш женщин на Вашингтон", приуроченная к вступлению Трампа в должность президента. Ряд СМИ, в том числе американская газета New York Times, написали, что более полусотни организаций, связанных с женским маршем, получали финансирование от Сороса.

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Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за сорок лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США почти десятилетней давности финансист выручил за два года около миллиарда долларов.

Сорос активно занимается политикой. Финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, организовать первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.