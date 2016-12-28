Американские СМИ подали в суд на спецслужбы США

Журналист Джейсон Леопольд и аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро подали в суд сразу на несколько спецслужб США, требуя обнародовать документы о российских кибератаках во время выборов, сообщило издание Hill.

Активисты хотят получить информацию от ЦРУ, ФБР, министерства внутренней безопасности и офиса директора национальной разведки. Они требуют обнародовать документы, которыми обменивались спецслужбы с конгрессом, комитетами Республиканской и Демократической партий, предвыборными штабами кандидатов и другими политическими организациями, включая коллегию выборщиков.

Леопольд и Шапиро заявляют, что подали 14 декабря запрос в спецслужбы в соответствии с Законом о свободе информации, но не получили ответа. После этого активисты обратились в федеральный суд в Вашингтоне, чтобы тот обязал ведомства рассмотреть их запрос.

Леопольд уже судился с американским правительством, добиваясь обнародования важной информации. Он был одним из тех, кто требовал от госдепартамента публикации переписки Хиллари Клинтон за период, когда она занимала пост госсекретаря.

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Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры атаковали избирательные системы страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения опровергли, назвав их бездоказательными. Позже Вашингтон признал, что в день выборов повышенной активности хакеров не наблюдалось.