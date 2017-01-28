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Асет Исекешев принимает предложения и замечания по подготовке к ЭКСПО

28.01.2017 13:14   799   0

В социальной сети Facebook по поручению акима Астаны открыта группа для дискуссий, куда можно направлять вопросы, проблемы, предложения, сообщает «Информбюро»

Аким Астаны Асет Исекешев провел встречу со столичными бизнесменами в рамках подготовки ко Всемирной выставке ЭКСПО. Поступило столько предложений, что градоначальник решил открыть в социальной сети площадку для продолжения дискуссии. Об этом он сообщил со своей страницы в Facebook.

«Для нас очень важно вместе и согласованно работать, чтобы сделать Астану привлекательным туристическим городом. На данном этапе крайне важно хорошо подготовиться к приёму гостей во время ЭКСПО. Вчера мы обсудили много вопросов. И как договорились, сегодня открыли специальную страницу в Facebook для продолжения дискуссии. Просим как участников встречи, так и других заинтересованных лиц направлять сюда вопросы, проблемы, предложения», – написал Асет Исекешев.

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Группа «Туризм в Астане и EXPO17» открыта в социальной сети Facebook. Более того, жители столицы уже начали оставлять свои предложения и замечания. В их числе – установка указателей улиц, приведение в порядок тротуаров для пеших прогулок туристов, включение в карту Астаны расписание и маршруты автобусов, а также меню на английском языке в точках общепита.

Пуски «Протонов» будут возобновлены через 3,5 месяца

Пока в рамках подготовки к Всемирной выставке «Астана ЭКСПО» разработала 73 турмаршрута. Глава ЭКСПО-2017 Ахметжан Есимов считает, что выставка в Астане – это уникальный шанс для отечественных предпринимателей развивать сферу услуг.

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