Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил пересмотреть размер прожиточного минимума, а также с 1 января 2018 года поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50%.

«В июле текущего года начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования. Эту задачу предстоит реализовать вновь созданному министерству здравоохранения. До момента ее введения нужно просчитать все риски, чтобы она начала работать эффективно и без «пробуксовки». Необходимо обеспечить широкую разъяснительную работу во всех регионах по внедрению этого новшества», - сказал Сагинтаев.

Также премьер поручил разработать поправки в законодательство по введению регулирования цен на лекарственные средства и внести соответствующее предложение в Правительство.

«Министерству труда и соцзащиты населения обеспечить четкое исполнение поручений президента по повышению пенсий и единовременных пособий на рождение с 1 июля 2017 года. И обеспечение с 1 июля 2018 года назначения базовой пенсии по новой методике. Пересмотреть размер прожиточного минимума, а также с 1 января 2018 года поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50%, от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. Обеспечить своевременность новых выплат», - добавил глава Кабмина.

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