Бакытжан Сагинтаев поручил провести разъяснительную работу о нормах регистрации граждан

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства поручил министерствам провести широкую разъяснительную работу о нормах и правилах регистрации граждан по месту временного пребывания.

«Сейчас в обществе и в средствах массовой информации активно обсуждается тема введения временной регистрации граждан. У людей возникает немало вопросов, а информации недостаточно. В ЦОНах образовались очереди», – отметил Сагинтаев.

Премьер-Министр поручил МВД РК совместно с МИК РК провести большую информационную работу по разъяснению нововведений и сделать процедуру регистрации максимально оперативной. Сагинтаев подчеркнул, что это также задача и для Госкорпорации «Правительство для граждан».

Премьер отметил, что гражданам нужно дать возможность спокойно зарегистрироваться в удобное для них время, обеспечив наибольшим количеством работающих окон в ЦОНах и достаточным количеством обслуживающих операторов.