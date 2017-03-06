Глава комитета геологии и недропользования Базарбай Нурабаев задержан по подозрению в создании ОПГ

Глава комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Казахстана Базарбай Нурабаев задержан по подозрению в создании преступной группы, сообщило Национальным бюро по противодействию коррупции, передает РИА Новости.

"Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, Нурабаев, его заместитель Ниязбек Курбанов и еще шестнадцать участников преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания департамента внутренних дел Астаны.