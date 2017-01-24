Бигельды Габдуллин приговорен к пяти годам ограничения свободы

Суд приговорил Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 194, пунктом 2, по данной статье 55, части 3 Уголовного кодекса назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, руководящие должности, связанные с организационно-распределительными и материально-ответственными функциями, на государственной службе — сроком до 10 лет. По отношению к Габдуллину установить пробационный контроль сроком на пять лет. Меру пресечения изменить на подписку о невыезде. Освободить в зале суда немедленно", — зачитал приговор судья Баглан Идрисов.

Ограничение свободы предполагает для осужденного следующие обязательные ограничения:

- не менять постоянного места жительства, работы или учебы без уведомления специализированного органа;

- не посещать определенные места; не выезжать в другие местности без разрешения специализированного органа.

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При этом суд по представлению органа, осуществляющего надзор за поведением осужденного, может отменить полностью или частично ранее установленные осужденному ограничения (статья 44 УК).

"Я благодарен главе нашей нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я на свободе благодаря решающему слову президента. Я благодарен ему за то, что (он) внял письмам-обращениям корифеев казахской культуры и литературы, подписанным Олжасом Сулейменовым, Асанали Ашимовым, Дулатом Исабековым, Смагулом Елубаевым", — сказал Габдуллин журналистам после освобождения.

Останется ли он в профессии, Габдуллин комментировать не стал.

Бигельды Габдуллин главный редактор Central Asia Monitor и Radiotochka.kz был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. По версии следствия, журналист использовал служебное положение и вымогал финансовые средства у государственных лиц.