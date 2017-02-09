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ЦАРКА призывает интернет-сообщество к бдительности

09.02.2017 16:05   1001   0 Автор: Анна Шатерникова

Представители ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак» (ЦАРКА) призвали казахстанское интернет-сообщество к незамедлительному проведению превентивно-профилактической работы в связи с увеличением активности вовлечения подростков в так называемые «группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» и других и нарастающим общественным резонансом по данному вопросу, сообщает Profit.kz.

«Несмотря на то, что данный тренд не относится к сфере информационной безопасности, тем не менее, мы считаем, что данные группы могут быть классифицированы как деструктивно-опасная социальная онлайн-инженерия, с применением методов получения персональной информации о самих подростках и членах их семей на основе принципов нейро-лингвистического программирования. Комментарий МВД РК по данному вопросу в части применения мер блокирования ресурсов, в целом, не является оптимальным решением проблемы, так как блокировка доступа к социальной сети не исключает применения базовых методов ее обхода и не гарантирует отсутствие доступа к ее ресурсам», - заявили в ЦАРКА.

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Специалисты не исключают проявления в ближайшее время должной реакции со стороны интернет-ассоциации Казахстана, министерства образования и науки, ювенальных органов и других государственных и общественных организаций. Однако считают, что со стороны всех организаций, так или иначе участвующих в контроле и формировании контента, доступного в казахстанском сегменте сети интернет, включая зарубежные площадки в виде социальных сетей, видеохостингов и других ресурсов, должны быть приняты соответствующие меры в силу имеющихся возможностей и компетенций для предупреждения необратимых инцидентов, связанных непосредственно с угрозой жизни и здоровья подрастающего поколения.

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В качестве мер, предупреждающих вступление подростков в эти группы предлагается использовать таргетированную контекстную рекламу предупреждающего характера, в том числе и в самих социальных сетях; выпускать методические рекомендации для учителей информатики и психологов средних и средне-специальных учебных заведений по вопросам снижения уровня подверженности атакам социального типа через интернет; проведение тренингов, лекций, иных мероприятий в учебных заведениях; проведение систематической работы по обучению правилам и навыкам поведения в социальных сетях и интернете в рамках внеклассной работы.

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«Со своей стороны мы открыты для сотрудничества по данной и сопутствующим проблемам, готовы оказать посильную помощь всем заинтересованным организациям», - отметили в ОЮЛ «ЦАРКА».

Заявление по этому вопросу сделал и Даурен Абаев, глава Министерства информации и коммуникаций РК.

Он напомнил, что министерством на постоянной основе ведется мониторинг социальных сетей с целью выявления групп суицидальной направленности, кроме того «налажен контакт с собственником социальной сети по вопросам блокировки и удаления таких сообществ в оперативном порядке». В результате чего за последние годы были удалены сотни подобных групп.

«Всего, по данным МВД РК, в 2016 году по стране было расследовано 9 уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних. Однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей и групп не получено. В России в прошлом году на фоне общественного ажиотажа многие факты суицида стали списывать на данный квест. Однако расследования показывали, что совершившие самоубийство дети в подобных группах не состояли. Проблема чаще всего лежала глубже, в отношениях. В любом случае, успех в борьбе с этим социальным злом невозможен без общих усилий государства, образовательных учреждений, родителей и широкой общественности», - заключил Даурен Абаев.

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Он призывал всех неравнодушных в случае обнаружения подозрительных групп направлять жалобу в адрес министерства. Это можно сделать на официальном сайте МИК РК.

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