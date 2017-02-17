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М. Цукерберг: Для прогресса необходимо, чтобы человечество объединилось как мировое сообщество

17.02.2017 16:21   798   0

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг намерен добиваться того, чтобы процессы глобализации протекали в мире более активно, сообщил он на официальной странице.

"В настоящее время для прогресса необходимо, чтобы человечество объединилось уже не на уровне городов и государств, а еще и как мировое сообщество", - отметил Цукерберг. Он указал, что "Facebook выступает за то, чтобы люди сплачивались и формировалось мировое сообщество". По мнению предпринимателя, это, в частности, позволит более эффективно бороться с терроризмом, противодействовать изменению климата на планете, а также предотвращать эпидемии.

"В последнее десятилетие Facebook сосредоточила внимание на том, как установить связь между родственниками и друзьями", - констатировал глава компании. Он добавил, что следующей целью Facebook будет "развитие социальной инфраструктуры", которая бы способствовала активизации интеграционных процессов в мире.

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Цукерберг также отметил, что ранее "с каждым годом мир становился все более взаимосвязанным, и это считалось положительной тенденцией". При этом, по его словам, в последнее время появляется больше движений, участники которых выступают за то, чтобы обратить процессы глобализации вспять.

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Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.

В феврале 2015 года Цукерберг заявил, что Facebook намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году. Он сообщил тогда, что доступ к всемирной паутине для людей, живущих в отдаленных частях планеты, будет обеспечиваться беспилотниками Aquila, а также с помощью прочих разработок компании.

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