День святого Валентина планируют отмечать лишь 33% казахстанцев

В преддверии Дня Святого Валентина международная исследовательская компания АСТ Казахстан провела исследование и выяснила отношение казахстанцев к этому дню, узнала, какая из дат празднования Дня Влюбленных близка казахстанцам – не официальная, празднуемая во многих странах мира - День святого Валентина или Национальный День влюбленных в Казахстане.

76% респондентов отметили, что у них есть вторая половинка (близкий человек – девушка/молодой человек, жена/муж, которых они воспринимают, как свою вторую половинку). В возрастном разрезе больше всего респондентов в группе от 25 до 34 лет (38%), которые отметили, что у них есть вторая половинка. Считающих, что у них есть вторая половинка, больше среди женщин, нежели среди мужчин.

98% опрошенных, сказали, что слышали о праздновании Дня святого Валентина, 56% слышали, что существует и отмечается Национальный День Влюбленных в Казахстане. 1,3% респондентов никогда не слышали о таких праздниках.

Среди опрошенных 87% респондентов смогли назвать точную дату празднования – Дня святого Валентина (14 февраля), тогда как точную дату празднования Национального Дня Влюбленных в Казахстане (15 апреля) назвали только 7% респондентов, более ¾ респондентов – 78% - затруднились назвать точную дату празднования Национального Дня Влюбленных.

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Самые высокие показатели осведомлённости о дате празднования Дня святого Валентина среди молодежи в возрасте до 34 лет, а о праздновании Национального дня влюбленных в Казахстане известно в большей мере казахстанцам в возрасте от 18 до 24 лет.

46% респондентов обычно не отмечают ни День святого Валентина, ни Национальный День Влюбленных в Казахстане. Треть опрошенных отмечают День святого Валентина, 7% - Национальный День Влюбленных в Казахстане, а 10% респондентов отмечают обе праздничные даты.

В возрастном разрезе День святого Валентина чаще отмечается молодежью в возрасте от 18 до 24 лет (46%), более трети респондентов возвратной группы от 25 до 44 лет также сказали, что отмечают эту дату. Примечательно, что порядка 20% людей более старшего поколения (от 45 и старше), сказали, что также празднуют эту дату.

В нынешнем году предстоящий День святого Валентина планируют отмечать треть опрошенных респондентов (33%), 60% - не планируют отмечать этот неофициальный в Казахстане праздник, остальные – 7% - пока не определились с празднованием этого дня. В отношении намерений праздновать День Святого Валентина мужчины и женщины оказались едины во мнении – 34% мужчин и 33% женщин планируют празднование этого дня в этом году. Данные опроса засвидетельствовали, что День святого Валентина наиболее желанный праздник среди молодежи от 18 до 24 лет – каждый второй ответивший из этой возрастной группы намерен отмечать этот день.

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Из тех респондентов, которые намерены праздновать День святого Валентина в этом году, 38% намерены провести романтический вечер в кафе или ресторане, 24% проведут романтический вечер дома, 12% обойдутся приобретением подарка своей второй половинке, а 4% респондентов из этой категории, купят или сами сделают валентинку и подарят своей второй половинке.

Исследование проведено с 8 по 10 февраля 2017 года среди населения г. Алматы по выборке, репрезентирующей население города. Опрос произведен методом телефонного опроса, объем выборки N=400 респондентов. Ошибка выборки не превышает 4,9% при доверительном интервале 95%.