Департамент индустрии туризма: Никто не закрывал доступ к озеру Алаколь

Директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали на своей странице в Facebook сообщил, что никто не закрывал доступ к озеру Алаколь и не останавливал работу предпринимателей. "В данном случае, речь идёт о необходимости создания комфортных условий для отдыхающих".

"В связи с поступающими запросами СМИ хочу прокомментировать информацию относительно закрытия для туристов в Восточном Казахстане баз отдыха озера Алаколь.

Сразу скажу, что никто не закрывал доступ к озеру и не останавливал работу предпринимателей. В данном случае, речь идёт о необходимости создания комфортных условий для отдыхающих.

После многочисленных жалоб отдыхающих в 2016 году, который стал рекордным для региона в части посещения туристами, аким ВКО Даниал Ахметов взял на личный контроль развитие туризма на побережье озера Алаколь", - заявил Игали.

Сообщается, что созданная по его поручению рабочая группа выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологической нормы и пожарной безопасности. Были выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. После проверок, между акиматом Урджарского района и предпринимателями подписаны меморандумы, согласно которому нарушения должны быть устранены до начала следующего сезона.

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В настоящее время владельцы баз отдыха проводят соответствующие работы по благоустройству территорий своих объектов к началу летнего туристского сезона, который откроется в июне 2017 года.

В целом регион на развитие зоны отдыха Алаколя планирует в 2017 году вложить около 500 млн тенге. Планируется провести средний ремонт дорог, ведущих к озеру, благоустроить побережье и пляж, создать парк отдыха с спортивными и детскими игровыми площадками с аттракционами, проложить тротуары и велосипедные дорожки. Кроме того, планируется благоустроить территорию автовокзала и создать автостоянку.