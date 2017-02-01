Дэвид Кэмерон проcил уволить главреда Daily Mail из-за Brexit

Как сообщает BBC, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон пытался убедить собственника британского таблоида Daily Mail​ уволить главного редактора издания, агитировавшего за Brexit.

В начале 2016 прошлого года на тот момент действующий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ​пытался убедить собственника газеты Daily Mail​ лорда Джонатана Хармсворта уволить главного редактора издания Пола Дейкра из-за его позиции по выходу королевства из Евросоюза.

Хармсфорт сам признался Дейкру в том, что Кэмерон просил уволить его. По данным программы BBC Newsnight, признание прозвучало уже после референдума, прошедшего 23 июня 2016 года. До беседы с Хармсфортом, по информации Би-би-си, Кэмерон встречался с самим Дейкром в своей резиденции и просил «дать ему послабление». Однако Дейкр ответил премьеру, что является евроскептиком более 25 лет и не собирается менять свою позицию по поводу Brexit. Он также сообщил, что читатели Daily Mail, по его мнению, также поддерживают выход Великобритании из ЕС.

Представитель Хармсворта заявил Би-би-си, что оказать давление на лорда пытались «более, чем один премьер-министр», однако отказался подтвердить или опровергнуть информацию о попытках Кэмерона добиться увольнения Дейкра. Пол Дейкр отказался от комментариев.



Представитель бывшего премьера, в свою очередь, заявил, что Кэмерон «не считает, что он вправе определять, кто может быть главным редактором Daily Mail». При этом пресс-секретарь отметил, что Кэмерон публично выступал против позиции газет, поддерживавших Brexit, и высказывал соображения на этот счет в том числе лично Полу Дейкру и лорду Ротермиру.

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