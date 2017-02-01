Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
324.24
+0.006%
EUR/KZT
347.2
+0.005%
RUB/KZT
5.4
+0.007%
EUR/USD
347.2
+0.005%
EUR/CHF
347.2
+0.005%
EUR/JPY
347.2
+0.005%
GBP/USD
403.48
+0.013%
USD/CHF
324.24
+0.006%
USD/JPY
324.24
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
324.24 347.2 5.4
+0.006% +0.005% +0.007%
Рынки
Нефть Brent
55.71
+0.000%
Нефть WTI
53.64
+0.004%
Золото
1211.2
-0.000%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1081
+0.018%
Жилье Астана
1009
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.71 53.64 1211.2
+0.000% +0.004% -0.000%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Дэвид Кэмерон проcил уволить главреда Daily Mail из-за Brexit

01.02.2017 12:36   732   0

Как сообщает BBC, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон пытался убедить собственника британского таблоида Daily Mail​ уволить главного редактора издания, агитировавшего за Brexit.

В начале 2016 прошлого года на тот момент действующий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ​пытался убедить собственника газеты Daily Mail​ лорда Джонатана Хармсворта уволить главного редактора издания Пола Дейкра из-за его позиции по выходу королевства из Евросоюза.

Хармсфорт сам признался Дейкру в том, что Кэмерон просил уволить его. По данным программы BBC Newsnight, признание прозвучало уже после референдума, прошедшего 23 июня 2016 года. До беседы с Хармсфортом, по информации Би-би-си, Кэмерон встречался с самим Дейкром в своей резиденции и просил «дать ему послабление». Однако Дейкр ответил премьеру, что является евроскептиком более 25 лет и не собирается менять свою позицию по поводу Brexit. Он также сообщил, что читатели Daily Mail, по его мнению, также поддерживают выход Великобритании из ЕС.

Бакытжан Сагинтаев поручил пересмотреть размер прожиточного минимума...
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил пересмотреть размер прожиточного минимума, а также с 1 января 2018 года поднять порог оказания а...

Представитель Хармсворта заявил Би-би-си, что оказать давление на лорда пытались «более, чем один премьер-министр», однако отказался подтвердить или опровергнуть информацию о попытках Кэмерона добиться увольнения Дейкра. Пол Дейкр отказался от комментариев.

Представитель бывшего премьера, в свою очередь, заявил, что Кэмерон «не считает, что он вправе определять, кто может быть главным редактором Daily Mail». При этом пресс-секретарь отметил, что Кэмерон публично выступал против позиции газет, поддерживавших Brexit, и высказывал соображения на этот счет в том числе лично Полу Дейкру и лорду Ротермиру.

МОН РК: казахстанцы получат право бесплатного получения рабочих специальностей

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    29

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    33

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    20

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    53

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное