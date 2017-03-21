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Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года

21.03.2017 10:21   859   0

Американский миллиардер, банкир и филантроп Дэвид Рокфеллер скончался в США в возрасте 101 года в своем доме в штате Нью-Йорк, передает ТАСС.

"Да, господин Рокфеллер ушел из жизни во сне этим утром в своем доме в Покантико-Хилс (штат Нью-Йорк). Причиной стала застойная сердечная недостаточность", - написал представитель семьи Фрейзер Сетел в электронном письме. 

Дэвид Рокфеллер, выпускник Гарвардского университета, около 35 лет проработал в банке Chase Manhattan Bank, который в 2000 году объединился с J. P. Morgan. Миллиардер занимал ряд ключевых постов в финансовом институте. Он провел встречи с более чем 200 лидерами, представлявшими около 100 государств, в том числе многими американскими президентами. Согласно предоставленным Сетелом биографическим материалам, при Рокфеллере "Chase открыл первый американский банковский офис в Москве".

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Миллиардер прекратил работу в банке в 1981 году, после чего уделял большое внимание благотворительной деятельности, по разным оценкам он пожертвовал на филантропические цели сотни миллионов долларов. В 2002 году он выпустил книгу мемуаров. Считалось, что предприниматель обладает значительным политическим влиянием в США и за их пределами, в частности, он выполнял роль посредника в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Рокфеллер являлся сторонником неоконсерватизма и глобализации.

В 2016 году американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры в нем заняли 23-е место, их совокупное состояние оценивалось в $11 млрд. Первое место в списке досталось клану Уолтонов, которому принадлежит крупнейшая в мире сеть универмагов Walmart, состояние Уолтонов - примерно $130 млрд.

 

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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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