Для спасения 20 млн человек ООН не хватает $4,4 млрд

До конца марта ООН необходимо найти более $4 млрд, чтобы спасти почти 20 млн человек, которым грозит смерть от голода в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене, передает РБК.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша почти 20 млн человек находятся под угрозой голодной смерти в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Для разрешения чрезвычайной ситуации с продовольствием необходимо в 2017 году изыскать $5,6 млрд, при этом $4,4 млрд нужно уже к концу марта.

«Голод уже реальность в некоторых районах Южного Судана. Если мы не будем действовать сейчас, со временем он распространится на другие районы и страны. Мы стоим на пороге трагедии», — сказал Генсек.

Кроме того, Гутерриш предложил создать в ООН управление по борьбе с терроризмом.

По словам Генсека, новая структура необходима для координации десятков агентств и программ по борьбе с терроризмом. «Единственной целью создания нового управления является повышение эффективности работы», — сказал он.