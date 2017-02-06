Долг по заработной плате в РК за 2017 год составил 200 млн тенге

С начала текущего года государственными инспекторами труда в 44 предприятиях республики выявлена текущая задолженность по заработной плате перед 348 работниками на сумму 200 млн тенге, сообщает mzsr.gov.kz.

Руководителям данных предприятий выдано 40 обязательных для исполнения предписаний и наложено 20 штрафов на сумму 4 млн тенге.

В результате принятых мер задолженность погашена на сумму 50 млн тенге. Защищены права более 300 работников, в том числе на трех предприятиях республики полностью погашена задолженность на сумму 17 млн тенге перед 158 работниками, в ТОО «СП Sareco» - 14,9 млн тенге перед 118 работниками (Акмолинская область), в ТОО «Жамбылгипс» - 1,1 млн тенге перед 23 работниками и ТОО «Жамбылгипсстрой» - 1 млн тенге перед 12 работниками (Жамбылская область).

Министерством труда и социальной защиты населения РК будет продолжена работа по выявлению и устранению задолженности по заработной плате и защите трудовых прав граждан.