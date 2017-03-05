Дональд Трамп готов подписать новый указ об иммиграции

Предыдущая инициатива миллиардера, запретившая въезд в Соединенные Штаты для граждан ряда мусульманских стран, вызвала в стране жаркие споры и породила громкие судебные разбирательства, передает newsru.com.

О том, что обновленная версия иммиграционного указа будет подписана уже в понедельник, сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких источников в правительстве. При этом журналисты подчеркнули, что пока неясно, насколько новый документ будет отличаться от прежнего. Никаких других деталей портал также не приводит.

1 марта Politico сообщал, что новая версия указа запретит въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран, которые были упомянуты и в первоначальном указе. Однако, в отличие от первого распоряжения, в нем не будет постоянного запрета на въезд беженцев из Сирии.

Кроме того, ожидается, что формулировки в документе станут более конкретными, а ограничения не будут затрагивать владельцев грин-кард и действующих виз. Опрошенные агентством Reuters эксперты отмечали, что это должно ограничить возможности оспорить указ в суде: будет сложнее указать, что его формулировки причиняют вред истцам.

Первый миграционный указ был подписан 27 января и вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев.

В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.