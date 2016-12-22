Единый банк данных детей-сирот заработает в Казахстане с 1 января 2017 года

С 1 января 2017 года в Казахстане заработает республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева.

«Важным нововведением является создание республиканского банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент банк работает в пилотном режиме, с 1 января 2017 года начнется официальный запуск банка данных», - рассказала Суханбердиева.

По ее словам, за последние 10 лет общее число детей сирот в стране сократилось на 21 628 человек, а числа воспитанников детских домов – на 10 132 ребенка. Количество учреждений для детей сирот уменьшилось на 64 единицы, если в 2006 году их было 204, то сегодня – 140.

«В целях реализации прав ребенка на проживание в семье значительно внимание уделяется развитию сети детских домов семейного типа и детских деревень. Сегодня в республике в 27 (семейных) детских домах проживают 150 детей, в 14 деревнях семейного типа воспитываются 874 ребенка. Открыты дома юношества для выпускников детских домов, их сегодня 14, в них проживают 1 223 выпускника от 16 до 23 лет», - также проинформировала вице-министр.

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