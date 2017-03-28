Экс-главе ЕНПФ продлен арест

Бывшему главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву продлили арест до 28 апреля. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает МИА "Казинформ".

«Судом вынесено постановление о продлении ареста в отношении бывшего председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева на месяц, до 28 апреля», - сообщили в суде.

Ранее ему уже продлевали арест на месяц, до 28 марта. Как сообщалось, Р. Ерденаев, а также начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарин подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. Как стало известно, основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» стало заявление от Национального банка РК.