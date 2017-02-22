Экс-начальник финпола Алматы Амирхан Аманбаев осужден на 14 лет лишения свободы

В Алматы вынесли приговор бывшему начальнику финансовой полиции города Амирхану Аманбаеву и 35 членам организованной преступной группы.

Аманбаев за пособничество в лжепредпринимательстве, создание и руководство преступным сообществом с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных преступным путем, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями получил наказание в виде 14 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом внесено представление Президенту Республики Казахстан о лишении его классного чина «государственный советник юстиции 3-го класса», а также госнаград - орденов «Құрмет» и «Даңқ» 2-ой степени.

Судом установлено, что преступным сообществом через организованные преступные группы с использованием лжефирм удалось обналичить 111 млрд тенге. Общая сумма материального ущерба составила 31 млрд тенге. В ходе досудебного и судебного рассмотрения дела в добровольном порядке было возмещено в доход государства более 8 млрд тенге.

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Другие подсудимые - Сергей Ильин и Нурлан Шаукеров - признаны виновными в лжепредпринимательстве, создании и руководстве ОПГ, даче взятки, отмывании денег. Они получили по 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать руководящие должности.

«Одно лицо признано судом невиновным и оправдано за отсутствием состава преступления. За оправданным лицом признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением его к уголовной ответственности. В отношении Е.Баудиновой, И.Карпинской, М.Авазбаевой, Д.Шимовой суд, проявляя гуманизм, применил отсрочку наказания в связи наличием малолетних детей и беременностью», - сообщили в суде.

26 лицам назначено реальное наказание в виде лишения свободы на различные сроки от 4 до 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд конфисковал с осужденных в доход государства имущество на сумму 1 872 000 000 тенге.

Взыскано с осужденных в доход государства 19 804 449 636 тенге.

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Главное судебное разбирательство было завершено в течение трех с половиной месяцев, по делу было опрошено 260 свидетелей. Объем дела составил 1 340 томов.

Также сообщается, что судом вынесены частные постановления о привлечении к уголовной ответственности иных лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Аманбаев был задержан в марте 2015 года. Он находился под домашним арестом, но 28 ноября 2016 года был помещен под стражу, так как им были нарушены условия ограничений, условия содержания, предусмотренные ст.146 ч.2 УПК РК.