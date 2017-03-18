Экс-руководитель отдела департамента госдоходов Алматы осуждена на 9 лет

Специализированный межрайонный уголовный суд Алматы огласил приговор бывшему руководителю отдела служебных расследований департамента государственных доходов Алматы Светлане Вольф и членам преступной группы из числа руководителей ряда лжепредприятий.

«Вольф Светлану Артуровну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 262 ч.3, 28 ч. 5, 215 ч.1, 366 ч. 3 п.3 УК РК (...) На основании статьи 58 ч. 3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим Вольф Светлане окончательно назначить 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и коммерческих организациях с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - огласил приговор судья Кеншелик Абдельдинов.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Вольф оставили прежней, срок отбывания наказания исчисляется с 16 июня 2016 года.

Ее сообщники Марина Рахуба и Янис Олесов были осуждены на 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями госорганов и коммерческих организаций, и с конфискацией имущества. Марина Рахуба будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, Янис Олесов - в колонии строго режима.

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Напомним, департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Алматы при получении очередной взятки в сумме 45 тысяч долларов были задержаны руководитель отдела служебных расследований департамента государственных доходов Светлана Вольф и члены преступной группы из числа руководителей ряда лжепредприятий.