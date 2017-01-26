Эксперты: Давать людям реальные тюремные сроки за записи в соцсетях - это слишком жестоко

В ушедшем, 2016 году зафиксировано несколько случаев, когда казахстанцев судили за записи в социальных сетях. Эксперты считают, что осужденные в подобных делах получают слишком суровые сроки.

Декабрь прошлого года ознаменовался не только юбилеем независимости республики и предновогодней суетой, но и двумя громкими делами, когда пользователи социальных сетей получали реальные тюремные сроки за высказывания в сети интернет.

Жителя Северо-Казахстанской области Игоря Чуприна приговорили к 5,5 годам лишения свободы за призывы к присоединению к Российской Федерации. Суд установил, что в сентябре 2014 года осужденный публиковал в социальной сети «ВКонтакте» различные записи и комментарии, свидетельствующие о его негативном отношении к лицам казахской национальности.

«В результате с содержанием опубликованных им записей ознакомились посетившие его личную страницу пользователи социальной сети «ВКонтакте», у которых они вызвали негативную реакцию и социальную напряженность, привели к разжиганию конфликта и возникновению антиконституционного типа гражданского и политического поведения, выраженного как в возбуждении национальной розни, так и в возможности нарушения целостности Республики Казахстан, а также стали источником возникновения сведений, содержащих признаки национальной нетерпимости», - говорится в приговоре Петропавловского городского суда.

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А в самом конце декабря в Актобе общественный деятель и бизнесмен Санат Досов был приговорен к 3 годам лишения свободы за критику президента России Владимира Путина в социальной сети Facebook.

Уже в нынешнем году житель Шымкента получил наказание в виде 2 лет ограничения свободы за негативный комментарий о представителях казахского рода дулат в социальной сети Facebook.

«Статья (о девушках из рода конырат) ему не понравилась, и он написал к ней отрицательный комментарий про казахов из рода дулат. В ходе разбирательства вина комментатора была доказана. Его признали виновным в возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни и назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы», - пояснили в Аль-Фарабийском районном суде города Шымкента.

Адвокат Джохар Утебеков заявил, что у его коллег и правозащитников имеется множество вопросов и претензий в первую очередь к экспертам-лингвистам в этой сфере: «Не зная материалов дела, я не могу делать выводы о виновности или невиновности людей. Но суровые сроки за слова, которые не повлекли каких-то вредных последствий, меня в любом случае удивляют».

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«По таким делам нужно найти баланс между разжиганием розни и свободой слова. Право на последнее не является безграничным ни в одной демократической стране», - добавил собеседник «Къ».

Директор «Правового медиацентра» Диана Окремова также считает, что приговаривать ранее не судимых граждан за записи в социальных сетях к реальным тюремным срокам - это слишком жесткое наказание.

«В последние два года статьи о разжигании различного рода розни стали довольно часто использоваться в подобных делах. Проблема еще в том, что посты, за которые пользователя наказывают, удаляются. То есть люди не видят сами записи и не знают, за что конкретно посадили человека. Также есть вопросы к процессу экспертизы в подобных делах. Не совсем понятно, по каким критериям определяется, разжигает ли та или иная запись рознь», - говорит г-жа Окремова.

По мнению собеседницы «Къ», одним из самых показательных в этой сфере является дело Игоря Сычева из города Риддера Восточно-Казахстанской области. 26-летнего блогера приговорили к 5 годам тюрьмы за призывы к сепаратизму. Весной 2015 года Игорь Сычев разместил в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» опрос о присоединении города Риддера к Российской Федерации.

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Адвокат Бахтияр Галимжанов подробно изучил данную тему и насчитал 34 статьи Уголовного кодекса РК, по которым пользователей социальных сетей могут осудить на реальный срок. Эксперт считает, что в подобных делах в первую очередь нужно считаться с правом граждан на свободу слова. Естественно, если это не повлекло за собой тяжелых последствий.

«Я выступаю за максимальную свободу слова и максимальную гуманизацию уголовного законодательства. Расскажу вам вкратце историю. Современное международное право создавалось после Второй мировой войны, чтобы обеспечить верховенство права и защиту прав человека во всем мире. На заре становления международного права был принят основополагающий международный документ – Всеобщая декларация прав человека, которая принималась в том числе для обеспечения свободы слова во всем мире. Так, в ее преамбуле сказано, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей», - заявил собеседник «Къ».

По словам Бахтияра Галимжанова, статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Законом РК от 28 ноября 2005 года № 91, установлено: «Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору». Пунктом 1 статьи 20 Конституции РК закреплено, что «свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается».

«В связи с чем я считаю, что необходимо декриминализировать такие статьи Уголовного кодекса, как «Клевета», «Оскорбление», «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите», «Нарушение авторских и смежных прав», «Нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем», «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую тайну, а также информации, связанной с легализацией имущества», - продолжает собеседник «Къ».

«Отдельно хотел остановиться на такой статье УК РК, как «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Считаю, что данную статью необходимо изменить и привлекать к уголовной ответственности по этой статье только тех лиц, действия которых привлекли к каким-либо тяжким последствиям. Такие как причинение вреда здоровью, смерть человека, массовые беспорядки, погромы и так далее. Кроме того, хотел бы обратить внимание всех на пункт 1 статьи 14 Конституции РК, который гласит: «Все равны перед законом и судом». Поэтому я против наличия в Уголовном кодексе РК таких статей, как «Оскорбление представителя власти», «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование, эксперта, судебного пристава, судебного исполнителя», ведь в Уголовном кодексе нашей страны и так есть такие составы преступлений, как оскорбление и клевета, которые в целом необходимо декриминализировать», - подытожил Бахтияр Галимжанов.