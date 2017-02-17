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Елжан Биртанов встретился с алматинскими медиками

17.02.2017 17:13   682   0 Автор: Анна Шатерникова

В Алматы состоялось заседание по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и реализации основных направлений Послания главы государства по модернизации сферы здравоохранения с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Елены Бахмутовой и заместителя акима города Алматы Румиля Тауфикова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В заседании приняли участие руководители территориальных комитетов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, члены городского штаба по проведению информационно-разъяснительной работы по ОСМС, члены коллегии управления здравоохранения города Алматы, руководители отделов управления здравоохранения, руководители и представители медицинских организаций города Алматы, отраслевых ассоциаций и НПО.

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"Глава государства дал нам четкие поручения по обеспечению эффективности финансирования и управления в сфере здравоохранения. Внедрение в стране обязательного медстрахования направлено как раз на решение этих задач, вместе с тем, на повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. Мы как министерство должны думать в целом об укреплении здоровья населения и в рамках государственной программы развития здравоохранения "Денсаулык" сформулирована соответствующая цель по внедрению новой политики по охране здоровья населения на основе интегрированного подхода к профилактике лечения болезней, в первую очередь, формирования службы общественного здоровья в Казахстане", - отметил в своем выступлении Е. Биртанов.

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Глава Минздрава РК рассказал также о проекте законодательных нововведений в части медстрахования. В частности, они нацелены на снижение ставок взносов и отчислений разных категорий плательщиков в Фонд социального медстрахования (ФСМС), расширение категорий лиц, за которых платит государство, а также касаются изменений доходной и расходной части ФСМС и организации его работы.

Более подробно он остановился на механизмах участия в системе ОСМС неактивного населения (непродуктивно самозанятые категории), для которых ставки взносов предлагается снизить до 5% от 1 МЗП. Таким образом, как подчеркнул Елжан Биртанов, людям, которые не получают официальных доходов, теперь дается возможность при относительно небольших платежах в фонд получить доступ к обширному пакету медицинской помощи в рамках ОСМС.

Говоря о важности проведения качественной информационно-разъяснительной работы среди населения, министр призвал актив города, членов регионального штаба доносить до граждан правильную и полную информацию о всех аспектах системы социального медстрахования.

В этот же день министр здравоохранения встретился с руководителями негосударственных медицинских организаций города Алматы по вопросам внедрения системы ОСМС. «Медстрахование направлено на снижение рисков для общества от удорожания медицины, расходы государства растут, они не удовлетворяют потребностям отрасли, по многим направлениям имеет место дефицит средств, к примеру не можем обеспечить доступность ряда высокотехнологичных услуг. Дешеветь медицина не будет, она будет дорожать, пожилые люди больше потребляют, в структуре заболеваемости на первый план выходят хронические болезни с дорогостоящим лечением. Внедрение медстрахования должно привести к повышению эффективности системы здравоохранения. Эффективность - это отношение качества к расходам. До этого времени мы стремились повысить качество медицинской помощи за счет наращивания расходов на здравоохранение. Думаю, это не очень правильный подход, сегодня мы должны пересмотреть модель финансирования отрасли», - отметил в своем выступлении перед менеджерами частного сектора глава Министерства здравоохранения РК.

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Руководителей негосударственных медицинских учреждений, в свою очередь, интересовало множество вопросов, и в первую очередь, как будут распределяться средства фонда обязательного социального медицинского страхования, каков будет механизм участия коммерческих клиник в конкурсах на закуп медуслуг, что будет сделано для упрощения разрешительных процедур на занятие той или иной деятельностью в сфере оказания медпомощи. В зале КазНМУ собралось более 80 руководителей частных медорганизаций. В активном диалоге с министром и главой ФОСМС они проявляли самый живой интерес и к вопросам внедрения медстрахования и в целом к политике профильного ведомства в сфере здравоохранения страны.

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