"Евровидение - 2017" находится под угрозой срыва из-за проблем с организацией

Киев сталкивается с серьезными трудностями при подготовке к проведению "Евровидения", передает ТАСС.

В материале "The New York Times" отмечается, что "конкурс песни "Евровидение" оказался сейчас под угрозой, после того, как на этой неделе участники украинской команды, занимавшейся организацией мероприятия, массово заявили о прекращении работы на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении".

Как подчеркивается в публикации, "остаются вопросы о том, были ли правильно проведены тендеры на строительство павильона для проведения конкурса", а также жилгородка для его гостей.

Представители команды сообщили, что в декабре прошлого года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса Павла Грицака, который взялся за полный контроль "Евровидения-2017". В результате работа команды была полностью заблокирована.