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Фонд «Даму» подвел итоги конкурса «Успех гарантирован»

30.01.2017 17:26   511   0

Фонд «Даму» наградил лучших менеджеров банков, выдавших наибольшее количество кредитов с использованием инструмента гарантирования. Также были награждены сотрудники  региональных филиалов Фонда, подписавших наибольшее количество договоров гарантирования.

Конкурс проводится по итогам 2016 года, в котором приняли участие 436 сотрудников банков из всех областей Казахстана и городов Астана и Алматы, а также 83 менеджера региональных филиалов Фонда «Даму».

«Критерии третьего конкурса «Успех гарантирован» были расширены. При оценке участника конкурса учитывались такие параметры как – источник финансирования кредита, т.е. либо это средства, выделенные Фондом «Даму», либо собственные средства банка, что увеличивает баллы участника конкурса. Мы также ввели такие опции, как скорость принятия решения по займу, поддержка проектов из сельской местности, создание отдельного продукта в банке с гарантией Фонда «Даму». В этом случае, банк должен внедрить свой собственный продукт для клиентов, но с обязательным применением инструмента гарантирования Фонда «Даму». В предыдущих конкурсах основными критериями были количество заключенных договоров гарантий и отсутствие в портфеле участника конкурса кредитов с задолженностью», - сказал и.о. председателя правления Фонда «Даму» Мирас Бейсембаев.

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Всего в 2016 году Фонд «Даму» одобрил 1 182 проекта гарантирования, из которых по 951 подписаны договора гарантий. В 2016 году сумма кредитов, выданных под гарантию Фонда «Даму» составила 26,9 млрд тенге, сумма гарантий - 11,9 млрд тенге.

Победители конкурса «Успех гарантирован - 3»

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