Где за рубежом казахстанцы встречают Новый год?

Наряду с традиционным проведением главного праздника в году дома, в кругу семьи, среди соотечественников популярна встреча Нового года за границей. Рынок потребления туристических услуг в стране растет, несмотря на падение реальных доходов жителей страны. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, за 2015 год количество казахстанцев, выезжавших за рубеж с туристической целью, выросло на 8,2% сравнительно с 2014 годом и составило 11 302,5 тыс. человек.

Пляжный отдых

Туристы из Казахстана предпочитают встречать любимый праздник как на морских побережьях, так и в Европе.

По словам президента Ассоциации туристских агентств Казахстана Асель Нуркебаевой, в декабре-январе, как правило, в Казахстане популярны три чартерных рейса – это Таиланд, Гоа, Хайнань. В Эмираты многие ездят, потому что там в это время проходит шопинг-фестиваль, который начинается сразу после Нового года 3–4 января.

Одно из востребованных направлений для празднования главного дня в году, несмотря на прохладную погоду (около 25˚С), – Объединенные Арабские Эмираты. В новогоднюю ночь 2014 года в Дубае был установлен мировой рекорд по длительности салюта, в этом году город планирует превзойти собственное достижение. Шикарно отпраздновав начало Нового года, можно отправиться на Дубайский торговый фестиваль – одну из масштабных распродаж на всем побережье, которая начнется 3–4 января и будет длиться целый месяц.

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«Это настоящий праздник с огненными фейерверками, всевозможными аттракционами, спортивными состязаниями и лотереями. Новогодние предложения с недельным проживанием в 4–5-звездочном отеле и питанием на базе завтраков, включая перелет и трансфер, начинаются от 225 тыс. на человека, дополнительно нужно оплатить участие в гала-ужине (70–200 долларов на персону). Стоимость визы при приобретении тура составляет 80 долларов», – рассказывает Асель Нуркебаева.

По ее словам, тайцы празднуют Новый год в апреле, поэтому праздничные мероприятия к 1 января проводятся специально для приезжих гостей. Чтобы полететь в жаркий Таиланд, с погодой в январе около 29˚С на 9 дней, нужно будет выложить от 425 000 тенге на человека. В указанную сумму входит перелет, проживание в 4–5-звездочной гостинице, питание на базе завтраков или 2-разовое (зависит от концепции выбранного отеля) и медицинский страховой полис. Дополнительно оплачивается участие в новогоднем банкете. Виза в посольстве Таиланда в г. Алматы оформляется бесплатно, можно также воспользоваться возможностью оформить визу по прилете в страну, это обойдется в 1000 бат (около 9 500 тенге) за паспорт.

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Семейный отдых

Что касается семейного отдыха, менеджер по туризму туристического агентства Vivid travel Айгерим Мустафина рассказывает, что, к примеру, у них в турагентстве Vivid travel семья, состоящая из двоих взрослых и двоих детей, купила новогодний тур на 10 дней в Таиланд за $7 500 тысяч. В эту стоимость входит проживание в отеле 4 звезды, авиаперелет, трансфер, услуга «все включено». Есть новогодний тур, включающий в себя также двоих взрослых и двоих детей, на 10 дней, который был куплен за $19 000 на Мальдивы (отель 5 звезд, авиаперелет, трансфер, «все включено»).

Восьмидневный отдых в пятизвездочном отеле на Гоа с предоплаченными завтраками будет стоить от 590 000 тенге (плюс виза, страховка и средства на личные расходы). Январскую погоду в Гоа можно охарактеризовать, как сухую и жаркую, но при этом нет изнуряющего зноя, так что солнце не мешает экскурсиям по разным уголкам Индии. Дневная температура, в среднем, равняется 32˚С.

Цены на путешествие на китайский остров Хайнань в пятизвездочный отель на 7 дней начинаются с суммы в 340 000 тенге. В стоимость тура входят завтраки, экскурсия, русскоговорящий гид, бесплатная диагностика в медицинском центре. Дополнительно оплачивается новогодний гала-ужин и медицинская страховка. Погода на Хайнане в январе, конечно, не зимняя в прямом смысле, однако прохлада ощущается даже в тропиках. Средняя дневная температура достигает 23˚С – рассказала менеджер по туризму туристического агентства Vivid travel.

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Европейские туры

Предпочитающие экзотическим пляжам праздничную атмосферу новогодней Европы казахстанцы выбирают туры во Францию, Финляндию, Чехию и Швейцарию.

По словам директора туристической компании Labean Tour Эльнары Етимовой, народ устал от однообразия азиатских курортов и всё чаще выбирает Европу. «Во всяком случае, в моей компании Labean Tour спрос в этом году только начал расти и увеличился на 20%. Из европейских городов в этом году популярны Париж и Вена», – утверждает она.

Г-жа Етимова отметила, что в Европе не так часто бронируют пятизвездочные отели: «все-таки там нужно больше ходить ножками, это не пляжные страны, где мы постоянно находимся в отелях. Ориентировочно от $2 000 и выше на человека, чем раньше бронируем, тем ниже цены», – говорит она. Стоимость оформления шенген-визы – 60 евро плюс сумма сервисного сбора (20–25 евро) за паспорт.

О развлечениях в Европе на Новый год

В Европе всё начинается с Рождества, когда улицы города горят разноцветными огнями и открывается множество праздничных ярмарок и базарчиков, что дает прочувствовать атмосферу праздника. Это просто незабываемо красиво. В период Нового года на улицах многих городов разворачивается буквально сражение фейерверков. Проходит огромное количество благотворительных концертов, фестивалей, забегов.

В каждой стране есть своя определенная изюминка, например, в Голландии можно попробовать традиционный рождественский пончик – oliebollen, в Польше проводятся различные костюмированные маскарады, в Эстонии туристов покатают на санях в собачьих упряжках, в Венгрии гостей будут угощать венгерским глинтвейном – карампапули.

Одна из самых интересных вещей в Париже во время праздников – это рождественский рынок на Елисейских полях. В небольших деревянных домиках вам предложат купить различные елочные игрушки, украшения, аксессуары, головоломки, отведать горячего вина и попробовать блинов и гору всевозможных сладостей, от которых невозможно отказаться. Некоторые туристы предпочитают провести ночь с 31 декабря на 1 января в Диснейленде. Парк развлечений и вправду предлагает интересную программу, фейерверк и много веселья и радости. Праздник запомнится на всю жизнь не только детям, но и родителям, да и просто влюбленные парочки в стороне не останутся.

Купить 4-дневный тур в столицу моды и духов с вылетом 29 декабря (перелет, проживание в отеле 2 звезды при двухместном размещении, завтрак включен) можно за 270 000 тенге на человека, не включая расходы на питание, визу, непосредственно праздничные мероприятия, экскурсии и прочие расходы.

Примерно столько же (270 000 тенге за проживание в одноместном номере в 3-звездочном отеле на 5 ночей с включенным завтраком, перелет) будет стоить провести Новый год в Вене – шумный и веселый праздник в строгом и величественном королевском городе. И если Рождество – время спокойных семейных посиделок, то ночь с 31 декабря на 1 января превращается в массовые гуляния: жители и гости столицы Австрии высыпают на улицы, то тут то там слышны хлопки вылетающих пробок от шампанского. Вена продолжает оставаться тем самым городом из сказки: пышная архитектура, подсвеченная праздничными огнями, рождественские ярмарки с ароматами глинтвейна и имбирных пряников, концерты и балы, праздничные витрины. Насладиться новогодним настроением можно вплоть до 6 января.

Слетать на неделю на Новый год в Прагу или Карловы Вары с проживанием в 2–3-звездочной гостинице и завтраком обойдется в сумму от 170 000 тенге. В стоимость включен новогодний гала-ужин, шоу-программа, музыкальное сопровождение, фейерверки.

Цены на путевку на 5–6 ночей в отель 3–4 звезды в Швейцарии (завтрак включен) начинаются с 330 000 тенге. Дополнительно оплачивается: новогодний ужин в размере: 23 000 тенге на человека.

Готовь сани летом

Готовиться к новогодней поездке нужно загодя, ведь, по словам директора Labean Tour Эльнары Етимовой, если в начале декабря можно авиабилеты найти от 230 000 тенге, то ближе к Новому году цены могут увеличиться до 500 000 тенге. Также требуется время на получение визы.

Как отметила г-жа Нуркебаева, в первую очередь туроператоры предлагают те страны, куда не требуется виза или где визы оформляются по прилете: это Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия. В принципе, есть услуга – оформление ускоренной визы за 1–2 дня. В целом, по правилам Шенгена на это уходит 14–15 рабочих дней.

«Но новогодние туры лучше заблаговременно оформлять. Есть такие клиенты, которые в августе начинают готовиться к Новому году. И это я считаю правильным», – говорит Асель Нуркебаева.

Уже 25–26 декабря свободных мест в отелях почти не остается, ведь туристы едут со всего мира. Стоит добавить, что стоимость поездки будет дешевле, если путешествовать не в одиночку, а вдвоем.

«В прошлом году после девальвации число туристов из Казахстана, конечно, сократилось. Общий спад был около 50% на все направления. Сейчас более-менее рынок начинает просыпаться, может, не то, чтобы возможности появились, путешествовать любят все, даже в кризисное время. Отмечается рост», – отмечает Асель Нуркебаева.

В целом, несмотря ни на что, казахстанцы любят отдыхать за рубежом, в том числе и на Новый год. Уже сейчас, как утверждает президент АТАК, есть данные, что около 400 человек полетят чартерными рейсами в Египет и на Пхукет: на Египет сейчас стоит два рейса: 26 и 31 декабря, на Таиланд – Пхукет стоит два рейса 27 и 29 декабря.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, с января по октябрь 2016 года объем выручки в секторе авиаперевозок вырос на 33% сравнительно с аналогичным периодом прошлого года и составил 198 млрд тенге.