Генпрокуратура РК: Мы заинтересованы в установлении обстоятельств и причин смерти Рахата Алиева

Генеральная прокуратура Казахстана заинтересована в установлении обстоятельств смерти Рахата Алиева — экс-зятя президента Нурсултана Назарбаева и бывшего посла республики в Австрии, передают РИА Новости.

"Генеральная прокуратура заинтересована в установлении обстоятельств и причин смерти Алиева и готова оказать всю необходимую правовую помощь правоохранительным органам Австрии", — отмечается в сообщении Генпрокуратуры РК.

В нем также подчеркивается, что казахстанская сторона не принимала участия в расследовании факта смерти Алиева. "В связи с этим считаем, что проверка доводов, изложенных Бринкманном, должна проводиться компетентными органами Австрии", — говорится в ответе на запрос агентства.

Генеральная прокуратура подчеркивает, что неоднократно предлагала содействие австрийской стороне в расследовании смерти Алиева. При этом в своих запросах для обеспечения полноты и объективности расследования австрийской стороне предлагалось привлечь к расследованию судебных экспертов из других стран.

По данным ведомства, 21 ноября текущего года Генеральная прокуратура по дипломатическим каналам получила апостилированное свидетельство о смерти Алиева и копию повторной судебно-медицинской экспертизы от 9 марта 2015 года, проведенной в Институте судебной медицины Санкт-Галлена, Швейцария.

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Напомним, что в феврале 2015 года СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме Вены. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство. В понедельник, 12 декабря, адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкмана, который заключил, что точечные кровоподтёки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.