Генпрокуратура РК прекратит уголовное преследование в отношении Рахата Алиева

Генеральная прокуратура РК сообщила о получении апостилированного свидетельства о смерти экс-главы спецслужб Казахстана Рахата Алиева, который скончался в одной из тюрем Вены, в феврале 2015 года.

Полученные документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Р. Алиева по факту его смерти.

В Генпрокуратуре отметили, что пытались получить соответствующие бумаги для прекращения уголовного преследования со дня объявления о смерти обвиняемого, 25 февраля 2015 года. Было направлено международное следственное поручение компетентным органам Австрии, также были запрошены: заверенное свидетельство о смерти, судебно-медицинские экспертизы, протоколы, заключения и другие документы по опознанию трупа.

«В ответ на данные запросы 20 апреля 2015 года Генеральная прокуратура получила только копию свидетельства о смерти, незаверенное надлежащим образом. 13 февраля 2016 года Генеральная прокуратура направила повторный запрос в Австрию. В своем ответе от 30 июня 2016 года австрийские власти сообщили, что не могут предоставить запрашиваемые материалы в связи с тем, что 18 июня 2015 Э. Шоразова (вдова Рахата Алиева - прим. ред.) опротестовала их передачу казахстанской стороне в земельном суде Вены», - говорится в сообщении.

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В конечном итоге суд отклонил ходатайство Эльнары Шоразовой и 21 ноября текущего года Генеральная прокуратура по дипломатическим каналам получила апостилированое свидетельство о смерти Р. Алиева и копию повторной судебно-медицинской экспертизы от 9 марта 2015 года, проведенной в Институте судебной медицины города Санкт-Галлена в Швейцарии.

«Настоящие документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Р. Алиева по факту его смерти», - сообщили в Генеральной прокуратуре РК. Также в органе прокомментировали выводы немецкого судмедэксперта Бернда Бринкманна, в котором говорится о насильственном характере смерти бизнесмена, экс-главы спецслужб Казахстана и посла страны в Австрии Рахата Алиева. В Генпрокуратуре заявили, что заинтересованы в установлении обстоятельств и причин смерти Р.Алиева и готовы оказать всю необходимую правовую помощь правоохранительным органам Австрии.

«Важно отметить, что ранее Генеральная прокуратура неоднократно предлагала содействие австрийской стороне в расследовании смерти Р. Алиева. Так, 25 февраля 2015 года, в день объявления о его смерти, Генеральная прокуратура направила официальный запрос австрийским властям о допуске казахстанских прокуроров, следователей и судебно-медицинских экспертов к австрийскому расследованию смерти Алиева, с предоставлением доступа к телу умершего с правом изъятия проб и образцов, а также проведения дактилоскопического и геномного исследования. Кроме того, в данном запросе для обеспечения полноты и объективности расследования австрийской стороне предлагалось привлечь к расследованию судебных экспертов из других стран», - добавили в казахстанском ведомстве.

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В Генпрокуратуре напомнили, Бернд Бринкманн заявил, что Рахата Алиева задушили, а затем инсценировали самоубийство в ходе пресс-конференции 12 декабря в Вене. Ее организаторами выступили адвокаты Эльнары Шоразовой. «Отметим, что по неофициальной информации, прокуратура Вены на основании двух судебно-медицинских экспертиз, одна из которых проводилась независимым экспертом в Швейцарии, пришла к выводу о том, что Р. Алиев совершил суицид. Казахстанская сторона не принимала участия в расследовании факта смерти Р. Алиева, в связи с этим считаем, что проверка доводов, изложенных Б. Бринкманном, должна проводиться компетентными органами Австрии», - говорится в сообщении.