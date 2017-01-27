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Германия выплатит бывшим военнопленным из СССР 2,5 тысячи евро

27.01.2017 11:33   818   0

Военнослужащие Вооруженных Сил СССР, попавшие во время Великой Отечественной войны в плен, могут получить от Германии единовременное пособие в размере 2,5 тыс. евро, сообщает Белта.

Согласно информации, единовременное пособие получат те военнослужащие, которые независимо от количества дней в период с начала Великой Отечественной войны и до ее окончания (с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945-го включительно) находились в германском лагере для военнопленных.

Директиву издал однопалатный орган народного представительства Федеративной Республики Германии.

Для получения пособия необходимо предоставить личное письменное заявление, необходимый пакет документов и направить их не позднее 30 сентября 2017 года на адрес Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов ФРГ.

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Для получения пособия необходимо предоставить копии документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих нахождение в лагере для военнопленных (военный билет, личный опознавательный знак, свидетельства). Необходимая форма-заявление на единовременное пособие, а также перечень архивных учреждений, где могут содержаться сведения о военнопленных, имеются в отделах социальной защиты населения.

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Они, в свою очередь, по месту жительства граждан должны оказать помощь в оформлении заявления, а также содействовать получению необходимых для выплаты документов. Если заявитель умер, но документы поданы им еще при жизни, то пособие могут получить его жена (муж), либо дети. Но в данном случае Федеральное ведомство должно быть уведомлено о правопреемстве умершего не позднее, чем через шесть месяцев со дня его смерти.

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