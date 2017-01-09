Глава МНЭ РК отчитался по ценам на продукты

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтннаев заслушал Министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова по вопросам недопущения роста цен на социально значимые продукты питания.

Обсуждены вопросы работы Межведомственной рабочей группы по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания, а также деятельности региональных стабилизационных фондов и насыщению рынка отечественным продовольствием.

Премьер-Министр поручил уполномоченным государственным органам принять соответствующие меры для недопущения необоснованного роста цен и усилить контроль за исполнением антимонопольного законодательства.

Повышение цен наблюдалось на крупы на 37,6%, мясо птицы - на 24,9%, муку ржаную - на 20%, пшеничную - на 9,4%, сахар - на 19,1%, чай - на 15,3%, масло растительное - на 15,2%, молочные продукты - на 12,8%, мясо скота - на 10,8%, хлеб - на 10,4%, рыбу - на 7,2%, макаронные изделия - на 4,9%.