Глава РК поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие казахстанцы! С этой трибуны я поздравляю всех соотечественников с важным красивым праздником Наурыз, который не различает ни национальности, ни религии, является общенациональным праздником нашей Родины!», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на тожественном мероприятии в честь Наурыза в столичном велотреке «Сарыарка».

«Мы в этом году отмечаем Наурыз с особым настроем. Казахстан начал серьезное обновление, я объявил о программе третьей модернизации, о политическом и экономическом обновлении страны. Мы внесли важные поправки в Конституцию Казахстана, которые улучшают государственное правление, делают его более стабильным, смотрящим вперед, при этом станут крепче гарантии нашей независимости, нашего единства и согласия, это позволит нам уверенно смотреть в будущее, преодолевать вызовы современного развития мира. У всех преобразований Казахстана одна цель - чтобы в каждом доме, каждой семье, в каждом шаныраке было изобилие, была стабильность, чтобы каждый имел возможность спокойно трудиться для своей Родины, себя!», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В рамках празднования весеннего праздника Наурыз Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил развернувшийся на одной из площадей Астаны большой этноаул.

Здесь установлено 19 юрт, восточный базар, торговые палатки, алтыбаканы, а также проводятся спортивные состязания по казахской борьбе и перетягиванию каната. Около каждой юрты артисты театров города и представители этнокультурных объединений демонстрируют зрелищные представления, традиционные казахские народные обряды и танцы. Традиционно тут организовано угощение - бесплатная раздача баурсаков и Наурыз-көже. Дополнительно в торговых палатках идет продажа горячих блюд восточной кухни. На территории восточного базара организована выставка-продажа, мастера-ремесленники делятся своим мастерством в изготовлении изделий декоративно прикладного искусства.