Хакеры атаковали "Dark Web"

Связанный с группировкой Anonymous хакер вывел из строя пятую часть всех сайтов "темного интернета" dark web.

Сообщается, что целью хакерской атаки, направленной на борьбу с детской порнографией, стали десять тысяч сайтов и хостинг Freedom Hosting II, на котором размещены 20% сайтов dark web.

"Мы разочарованы. Мы обнаружили, что 50% вашего сервера – это детская порнография", - приводит издание сообщение хакера.

Помимо взлома вебсайтов, хакер также обнародовал размещенную на них информацию, которая включает в себя тысячи непроверенных адресов электронной почты правительства США.

"Темный интернет" – место, созданное для безопасного общения пользователей, которое не подвержено цензуре. Но, к сожалению, "тёмный интернет" имеет отрицательную сторону – его используют не только законопослушные пользователи, но и, мягко говоря, мошенники. Они надеются, что здесь их не найдет ни правительство, ни полиция, ни какая-либо иная госструктура. Этот сегмент интернета, доступ в который возможен только через специальные веб-браузеры. В связи с чем эта сеть стала популярна у продавцов наркотиков, оружия и фальшивых денег.

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