Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
332.09
+0.002%
EUR/KZT
346.87
-0.002%
RUB/KZT
5.46
-0.002%
EUR/USD
346.87
-0.002%
EUR/CHF
346.87
-0.002%
EUR/JPY
346.87
-0.002%
GBP/USD
409.53
+0.003%
USD/CHF
332.09
+0.002%
USD/JPY
332.09
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.09 346.87 5.46
+0.002% -0.002% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
54.83
-0.004%
Нефть WTI
52.71
-0.005%
Золото
1132.6
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1097
-0.014%
Жилье Астана
1023
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.83 52.71 1132.6
-0.004% -0.005% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Холдингом «Байтерек» и КИК сданы еще 96 квартир по программе арендного жилья в Шымкенте

23.12.2016 10:27   700   0

В рамках реализации програмы «Нурлы Жол» Казахстанской Ипотечной Компанией в ЮКО было сдано порядка 2,5 тысяч квартир арендного жилья. Стоимость аренды квадратного метра в регионах не превышает 924 тенге за кв. м. А полностью приватизировать квартиры можно будет через 20 лет.

В городе Шымкент прошло мероприятие по вручению ключей от новых квартир по государственным программам социального арендного жилья Нұрлы Жол и развития регионов до 2020 года, оператором которых является Казахстанская Ипотечная Компания - дочерняя организация Холдинга «Байтерек».

Ключи от квартир в новом микрорайоне города по ул.Тулеметова очередникам вручили аким южно-казахстанской области Жансеит Туймебаев, аким города Габидулла Абдрахимов и Председатель Правления Казахстанской Ипотечной Компании Адиль Мухамеджанов. Среди очередников - многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие детей инвалидов; дети-сироты; оралманы; государственные служащие и работники бюджетных организаций.

Армия Сирии заявила о полном освобождении Алеппо...
Город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии. С таким заявлением выступило командование ВС Сирии, пере...

Квартиры в 7 -ми этажных жилых домах по ул.Тулеметова расположены в новом микрорайоне города, выполнены в чистовой отделке и готовы к заселению - качественные сантехника, окна, кафель, линолеум и двери.

Задержанные по коррупционному делу Казахавтодора признали вину

Салтанат Койбагарова, счастливая обладательница новой квартиры отметила: «Я ждала свою квартиру четыре года и вот я получила новую 2-комнатную квартиру. Всем, кого еще ожидает такое счастье желаю удачи, а также благодарю нашего Президента за то, что дает нам такую возможность. Хочу пожелать молодежи, чтобы работали и могли себе позволить обрести собственную крышу над головой»

Материалы по теме

Задержанные по коррупционному делу Казахавтодора признали вину

Система «ОҢАЙ» внедрена на катке «Медеу»

Генпрокуратура РК прекратит уголовное преследование в отношении Рахата Алиева

Армия Сирии заявила о полном освобождении Алеппо

Единый банк данных детей-сирот заработает в Казахстане с 1 января 2017 года

Также свою радость не скрывает хозяйка новой двушки Меруерт Сатимбаева. Она воспитывает семилетнюю дочь, страдающую ДЦП. 24-летняя женщина работает дефектологом в детском интернате. Ее зарплата – 67 тысяч тенге, кроме того, Меруерт получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 56 тыс. тенге: «Как же долго я об этом мечтала. 4 года ждала свою очередь. Когда уже потеряла надежду, нам с дочкой предложили двухкомнатную квартиру через программу КИК. Теперь я бесконечно счастлива. Тут все новое. Новая сантехника. Новые окна и двери. Все совершенно новое. О таком я и мечтать не могла. В нашей с дочерью жизни это лучший новый год»

«С начала реализации государственных программ Нұрлы жол и развития регионов до 2020 года в городе Шымкент Казахстанской Ипотечной Компанией построена и приобретена 2 541 квартира по программе арендного жилья и в городе Туркестан 144 квартиры в рамках государственно-частного партнерства», - подчеркнул  Председатель Правления Казахстанской Ипотечной Компании Адиль Мухамеджанов.

Система «ОҢАЙ» внедрена на катке «Медеу»

По республике же этот показатель составил более 12 тыс. квартир, общей площадью более 700 тыс. кв. м.  Жилые площади введены в эксплуатацию в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Усть-Каменогорск, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Тараз, а также в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Удобная инфраструктура и качество жилья

Немаловажную роль играет удобная инфраструктура района расположения арендного жилья и, конечно же, качество самого жилья.

Улица Тулеметова была реконструирована в удобную городскую магистраль. Кроме того, за последние годы вдоль этой улицы, еще два десятилетия назад строившейся как малая кольцевая, был возведен целый ряд административных и социальных объектов, появились новые жилые массивы, школы и культурные объекты.

По соседству с новостроем расположена физико-математическая школа, неподалеку находится Дендропарк, есть несколько магазинов и прочие объекты развитой городской инфраструктуры.

Представители застройщика также добавили, что большинство применяемых строительных материалов в строительстве данного арендного жилья отечественного производства: керамогранит, линолеум, цемент, дверные блоки, лакокрасочные материалы, утеплители.

Генпрокуратура РК прекратит уголовное преследование в отношении Рахата Алиева

«Бетон, газоблоки, трубы полиэтиленовые, окна и витражи ПВХ, сухие смеси для отделочных работ, асфальтобетонные смеси, железобетонные изделия производит наша компания, что значительно удешевляет стоимость», - пояснили представители застройщика.

Курсивъ-справка

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» существует на финансовом рынке с декабря 2000 года. Компания является оператором программы арендного жилья для социально незащищённых граждан Республики Казахстан. К данным лицам относятся социально уязвимые категории граждан, в т.ч. многодетные, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, оралманы, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций, инвалиды 1, 2 группы.

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «KazynaCapitalManagement», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства». Холдинг имеет права владения и пользования государственным пакетом акций этих компаний.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
9 декабря на пленарном заседании Сената Парламента РК был продлен мораторий на поправки в Земельный кодекс на 5 лет, до декабря 2021 года. Как Вы оцениваете это решение?
  • 1. Правильно, нужно все как следует изучить и взвесить

  • 2. Правильно, нужно вообще запретить иностранцам арендовать землю

  • 3. Неправильно, мы теряем время - эти земли уже могли бы приносить доходы

  • 4. Неправильно, иностранцы эффективнее бы использовали эти земли

  • 1. Правильно, нужно все как следует изучить и взвесить
    152

  • 2. Правильно, нужно вообще запретить иностранцам арендовать землю
    258

  • 3. Неправильно, мы теряем время - эти земли уже могли бы приносить доходы
    71

  • 4. Неправильно, иностранцы эффективнее бы использовали эти земли
    33

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное