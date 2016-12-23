Холдингом «Байтерек» и КИК сданы еще 96 квартир по программе арендного жилья в Шымкенте

В рамках реализации програмы «Нурлы Жол» Казахстанской Ипотечной Компанией в ЮКО было сдано порядка 2,5 тысяч квартир арендного жилья. Стоимость аренды квадратного метра в регионах не превышает 924 тенге за кв. м. А полностью приватизировать квартиры можно будет через 20 лет.

В городе Шымкент прошло мероприятие по вручению ключей от новых квартир по государственным программам социального арендного жилья Нұрлы Жол и развития регионов до 2020 года, оператором которых является Казахстанская Ипотечная Компания - дочерняя организация Холдинга «Байтерек».

Ключи от квартир в новом микрорайоне города по ул.Тулеметова очередникам вручили аким южно-казахстанской области Жансеит Туймебаев, аким города Габидулла Абдрахимов и Председатель Правления Казахстанской Ипотечной Компании Адиль Мухамеджанов. Среди очередников - многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие детей инвалидов; дети-сироты; оралманы; государственные служащие и работники бюджетных организаций.

Квартиры в 7 -ми этажных жилых домах по ул.Тулеметова расположены в новом микрорайоне города, выполнены в чистовой отделке и готовы к заселению - качественные сантехника, окна, кафель, линолеум и двери.

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Салтанат Койбагарова, счастливая обладательница новой квартиры отметила: «Я ждала свою квартиру четыре года и вот я получила новую 2-комнатную квартиру. Всем, кого еще ожидает такое счастье желаю удачи, а также благодарю нашего Президента за то, что дает нам такую возможность. Хочу пожелать молодежи, чтобы работали и могли себе позволить обрести собственную крышу над головой»

Также свою радость не скрывает хозяйка новой двушки Меруерт Сатимбаева. Она воспитывает семилетнюю дочь, страдающую ДЦП. 24-летняя женщина работает дефектологом в детском интернате. Ее зарплата – 67 тысяч тенге, кроме того, Меруерт получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 56 тыс. тенге: «Как же долго я об этом мечтала. 4 года ждала свою очередь. Когда уже потеряла надежду, нам с дочкой предложили двухкомнатную квартиру через программу КИК. Теперь я бесконечно счастлива. Тут все новое. Новая сантехника. Новые окна и двери. Все совершенно новое. О таком я и мечтать не могла. В нашей с дочерью жизни это лучший новый год»

«С начала реализации государственных программ Нұрлы жол и развития регионов до 2020 года в городе Шымкент Казахстанской Ипотечной Компанией построена и приобретена 2 541 квартира по программе арендного жилья и в городе Туркестан 144 квартиры в рамках государственно-частного партнерства», - подчеркнул Председатель Правления Казахстанской Ипотечной Компании Адиль Мухамеджанов.

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По республике же этот показатель составил более 12 тыс. квартир, общей площадью более 700 тыс. кв. м. Жилые площади введены в эксплуатацию в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Усть-Каменогорск, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Тараз, а также в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Удобная инфраструктура и качество жилья

Немаловажную роль играет удобная инфраструктура района расположения арендного жилья и, конечно же, качество самого жилья.

Улица Тулеметова была реконструирована в удобную городскую магистраль. Кроме того, за последние годы вдоль этой улицы, еще два десятилетия назад строившейся как малая кольцевая, был возведен целый ряд административных и социальных объектов, появились новые жилые массивы, школы и культурные объекты.

По соседству с новостроем расположена физико-математическая школа, неподалеку находится Дендропарк, есть несколько магазинов и прочие объекты развитой городской инфраструктуры.

Представители застройщика также добавили, что большинство применяемых строительных материалов в строительстве данного арендного жилья отечественного производства: керамогранит, линолеум, цемент, дверные блоки, лакокрасочные материалы, утеплители.

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«Бетон, газоблоки, трубы полиэтиленовые, окна и витражи ПВХ, сухие смеси для отделочных работ, асфальтобетонные смеси, железобетонные изделия производит наша компания, что значительно удешевляет стоимость», - пояснили представители застройщика.

Курсивъ-справка

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» существует на финансовом рынке с декабря 2000 года. Компания является оператором программы арендного жилья для социально незащищённых граждан Республики Казахстан. К данным лицам относятся социально уязвимые категории граждан, в т.ч. многодетные, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, оралманы, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций, инвалиды 1, 2 группы.

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «KazynaCapitalManagement», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства». Холдинг имеет права владения и пользования государственным пакетом акций этих компаний.