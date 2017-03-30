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Илон Маск номинирован на премию "Глобальная энергия"

30.03.2017 19:09   511   0
Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Motors Илон Маск вошел в шорт-лист Международной энергетической премии "Глобальная энергия", передает ТАСС.
 
В шорт-лист вошли еще девять ученых: Дарендра Йоги Госвами (США), Михаэль Гретцель (Швейцария), Игорь Грехов (Россия), Мартин Грин (Австралия), Матео Кортес (Испания), Юрий Оганесян (Россия), Виктор Орлов (Россия), Генри Снейт (Великобритания), Ганс Йоахим Шелльнхубер (Германия).
 
Отмечается, что в борьбе за награду в XV, юбилейном цикле премии приняли участие 186 ученых из 31 страны.
 
Имена лауреатов премии будут объявлены во время пресс- конференции, которая состоится 6 апреля в ТАСС. В мероприятии примут участие председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Родней Аллам, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Аднан Амин и президент Ассоциации "Глобальная энергия" Игорь Лобовский.
 
Премия "Глобальная энергия" - независимая международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые способствуют эффективному использованию энергетических ресурсов и экологической безопасности на Земле в интересах всего человечества. Вручение премии традиционно состоится в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, который будет проходить 1-3 июня 2017 года.
 
Премия учреждена в 2002 году. Ее ежегодный премиальный фонд составляет 39 млн рублей.
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    5

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    0

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    7

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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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