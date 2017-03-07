Как казахстанцы относятся к 8 Марта?

Компания АСТ Казахстан провела исследование об отношении казахстанцев к празднованию этого дня. Согласно данным, день 8 марта празднуют 86% жителей южной столицы, причем этот день является праздничным для 80% мужчин и 94% женщин.

Главным образом, казахстанцы планируют отмечать международный женский день дома (61%), 9% опрошенных намерены отпраздновать этот день в кафе или ресторане, а 6% респондентов намерены пойти в гости.

В качестве подарка женщины в основном ожидают получить цветы (36%), 16% респондентов-женщин не определились с желаемым для себя подарком, 14% женщин отметили, что не ждут какого-либо подарка, а 13% сказали, что и вовсе подарок не главное, а главное внимание, чего они и ожидают. Тем не менее, каждая десятая алматинка ожидает получить в подарок духи/парфюм или ювелирное украшение.

Говоря о самых оригинальных подарках, которые женщины получали на 8 марта, на первый взгляд они выглядят обычными, но, может быть, человек, который дарил этот подарок, как раз и сделал его оригинальным и незабываемым. Итак: 47% опрошенных женщин не смогли вспомнить/назвать самый оригинальный подарок в своей жизни, полученный на 8 марта, 15% женщин в качестве оригинальных подарков получали ювелирные украшения, для 10% опрошенных самым оригинальным подарком были цветы. А еще милые дамы назвали такие подарки, которые они получали на 8 марта и считают их оригинальными: именная подушка, предложение руки и сердца, комнатное растение, стихи, лотерейный билет и даже рождение внука!

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В отношении поздравления женщинами своих подруг, коллег по работе, то 92% опрошенных сказали, что делают подарки в четь этого праздника.

61% респондентов отметили, что на день 8 марта намерены подарить женщинам цветы. В числе подарков также значатся деньги (9%), ювелирные украшения (7%), шоколад (6%). В числе подарков на 8 марта также значатся такие: сертификаты на посещение салонов красоты, ресторанов, покупку косметики, предметы обихода, бытовая техника, посуда, сумочки, аксессуары, одежда.

В отношении суммы, которую казахстанцы планируют потратить на подарки к дню 8 марта, наблюдается существенные колебания: так 19% респондентов намерены на все подарки к празднику потратить 5-10 тысяч тенге, а 17% опрошенных свыше 30 тысяч тенге. Однако общая тенденция такова: каждый второй алматинец, приобретающий подарки к празднику 8 марта, потратит на них не более 20 тысяч тенге. Примечателен факт, того, что мужчины склонны тратить на приобретение подарков к 8 марта более крупные суммы: например, мужчин, которые тратят на подарки суммы от 25 тысяч и выше в два раза больше, чем женщин.

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Исследование проведено 3-4 марта 2017 года среди населения г. Алматы по выборке, репрезентирующей население города. Опрос произведен методом телефонного опроса, объем выборки N=400 респондентов. Ошибка выборки не превышает 4,9% при доверительном интервале 95%.