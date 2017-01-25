Казахстан занял 131-ое место в рейтинге коррупции Transparency International

В рейтинге международной организации Transparency International за 2016 год, который оценивает уровень восприятия коррупции в разных странах мира, Казахстан занял 131-ое место, набрав 29 баллов.

Казахстан разделил 131-ое место с Россией, Украиной, Ираном и Непалом.

Первое место в рейтинге разделили Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), второе место заняла Финляндия (89 баллов), третье – Швеция (88 баллов). На нижних строчках рейтинга оказались Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Состав лидеров и аутсайдеров почти не изменился по сравнению с 2015 годом.

Ноль баллов - худший показатель в рейтинге, он обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, тогда как 100 баллов - наилучший показатель, означающий фактическое отсутствие коррупции. Средняя оценка в 2016 году составила 43 балла.