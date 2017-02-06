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Расходы на выплату пенсий в 2017 году составят более 1,5 трлн тенге

06.02.2017 17:41   347   0

На торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана глава государства Нурсултан Назарбаев поручил Правительству РК в 2017 году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года, а также увеличить с 1 июля 2017 года размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%, пишет Primeminister.kz.

Работа по повышению пенсий проводится планомерно, последовательно, с учетом реальных возможностей бюджета.

Так, расходы на выплату пенсий – солидарной и базовой – в 2016 году составили более 1,3 трлн тенге, в текущем году они составят уже более 1,5 трлн тенге.

«Размер базовой пенсионной выплаты с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручения главы государства будет повышен еще на 13%. В целом, это обеспечит ее рост до 20% по отношению к 2016 году», – рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

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Так, в 2016 году размер базовой пенсии составлял 11 965 тенге, с 1 января 2017 года с учетом повышения на 7% ее размер стал равен 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения на 13% составит 14 466 тенге.

Долг по заработной плате в РК за 2017 год составил 200 млн тенге

Как пояснила вице-министр, с учетом повышения размеров пенсий до 20%, средний размер пенсий с учетом базовой пенсии повысится с 55 117 тенге в 2016 году до 66 676 тенге, минимальный размер – с 37 789 тенге в 2016 году до 45 711 тенге.

В настоящее время базовая пенсия назначается всем в одинаковом размере без учета трудового стажа, а с 1 июля 2018 года будет применен новый подход к ее назначению. В частности, в рамках дальнейшей модернизации пенсионной системы будут перерасчитываться размеры базовой пенсии персонально каждому получателю в зависимости от его стажа участия в пенсионной системе.
 

Фото: alau.kz

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