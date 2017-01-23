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Казахстанские вузы берут курс на «зеленую» экономику

23.01.2017 16:48   1096   0 Автор: Анна Шатерникова

В Алматы озвучили первые итоги внедрения в вузовскую программу нового образовательного курса «Изменение климата и «зеленая» экономика». Курс был внедрен в течение первого полугодия 2016-2017 учебного года в двух пилотных вузах РК – Алматинском университете энергетики и связи (АУЭС) и Таразском государственном университете им. Дулати (ТарГУ).

Данный курс был разработан в рамках проекта Казахстанской программы ЮСАИД по смягчению изменения климата (KССМР). Основной его целью является формирование у студентов понимания тесной взаимосвязи между экономической деятельностью человека и изменениями климата, необходимости внедрения «зеленой» экономики, развитие навыков принятия решений в области обеспечения устойчивого развития и качественного экономического роста на микро- и макроуровнях.

Учебно-методический комплекс по курсу включает конспекты лекций, презентации, практические занятия, кейсы, ситуационные задачи, тестовые задания. Работа над созданием курса, сообщила эксперт по образовательным программам центра «Содействие устойчивому развитию» Наталья Анисимова, велась под руководством и при координации деятельности со стороны KCCMP, поэтому в процессе подготовки материала приходилось учитывать требования как национальных стандартов и законодательства, так и установки ЮСАИД. «Основная цель курса заключается в том, чтобы поддержать Казахстан в деле устойчивого сокращения выбросов парниковых газов, которые и являются основной причиной климатических изменений. Но это не значит, что весь курс сосредоточен исключительно вокруг данного вопроса; мы рассмотрели множество аспектов проблемы изменения климата», - рассказывает г-жа Анисимова.

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По словам эксперта, в состав группы, работавшей над материалами курса, вошли специалисты-практики, предоставившие консультационную поддержку и статистические материалы. Специалисты, изучающие проблему парниковых газов, представили цифры и данные, в том числе не доступные для широкой аудитории, над темой изменения климата работала группа ведущих специалистов «Казгидромета».

«Сама концепция «зеленой» экономки – это передовой документ, к разработке которого во многих странах еще не приступали. Наша цель заключается не только в том, чтобы подготовить студентов, но и в том, чтобы повысить свою квалификацию могли специалисты самого разного уровня. Необходимо рассматривать не только саму проблему изменения климата, но и методы, которые помогли бы ее решить», - констатировала Наталья Анисимова.

Представители вузов сообщили о готовности внедрить новый курс. «Мы рассматриваем вопросы экологии в процессе изучения географических дисциплин и планируем начать преподавание курса «Изменение климата и «зеленая» экономика» в будущем году. Это хороший вариант для рассмотрения глобальных аспектов вопросов климатических изменений, экологии и «зеленой» экономики», - считает заведующая кафедрой географии и туризма Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова Динара Есимова. Заведующая кафедрой экологии Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина Гульмира Сатыбалдиева сообщила, что в данном вузе преподавать новый курс начнут в 2017-18 учебном году. «В этом году мы внедрили курс по интегрированному управлению водными ресурсами. Знания в области этой дисциплины, как и в области  «зеленой» экономики, необходимы современным специалистам», - считает она.   

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