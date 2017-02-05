Казахстанские звезды выступили в поддержку VI Алматы Марафона

Оргкомитет Алматы Марафон, самого масштабного мероприятия любительского спорта в Центральной Азии, в начале января объявил благотворительну ю цель 2017 года – помощь 6 детским специализированн ым учреждениям.

Средства со стартовых и благотворительны х взносов будут направлены на реализацию проектов республиканского значения – от оснащения сенсорной комнаты до строительства футбольного поля и скалодрома.

В течение 5 лет на старт выходят не только любители бега, но и люди с разной степенью физической подготовки и любого возраста, представители различных профессий и увлечений, общественные деятели и известные персоны в области шоу-бизнеса, профессиональные спортсмены.

В этом году организаторы запустили акцию «Марафон Добра» с хэштегом #AlmatyCharityRun s в социальных сетях, которую поддержали казахстанские селебрити, блоггеры и лидеры мнения, не просто пользующиеся популярностью, но и проявляющие активность в социальной жизни общества. Диас Аблаев (певец, музыкант), Дарига Шакимова (боксерша, бронзовый призер Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро), Али Окапов (певец), Луина (певица, телеведущая), Абдулкарим Каримов (певец) и Мурат Мутурганов (клоун, шоумен) приняли участие в фотосъемках в школах-интерната х и ясле-саде, которым поможет VI Алматы Марафон.

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«Проект направлен, в первую очередь, на привлечение внимания к благотворительно й цели VI Алматы Марафона, которая в этом году стала существенно масштабней – мы поможем сразу 6 учреждениям, в которых находятся порядка 1 500 детей с серьезными заболеваниями (нарушение или потеря слуха, зрения, речи, функций опорно-двигатель ного аппарата и т.д.) Участников Марафона объединяет не только праздник спорта и соревновательный дух: осознание помощи детям, которые ограничены в своих возможностях заниматься спортом – это очень сильная мотивация», - прокомментировал а Салтанат Казыбаева, директор Алматы Марафона.

«Я не первый год участвую в Алматы Марафоне, и в этом году также выйду на старт. Бегаю с удовольствием, веду активный образ жизни и горжусь тем, что в Казахстане проводится международный Марафон, который к тому же является благотворительны м, что встречается редко. В школе-интернате для детей с нарушениями речи, в которой была фотосессия, дети очень любят заниматься спортом. И делают это с большим энтузиазмом, несмотря на неидеальные условия. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о том, что мы можем помочь им все вместе, просто выйдя на старт 23 апреля», – поделился своим впечатлением об акции Диас Аблаев.

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