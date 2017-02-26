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Казгидромет назвал самые загрязненные города Казахстана

26.02.2017 17:53   755   0

Республиканским государственным предприятием «Казгидромет» Министерства энергетики РК подведены итоги экологического мониторинга за 2016 год. В течение года мониториг проводился по 46 населенным пунктам, из них 27 отнесены к низкому уровню загрязнения, 10 к классу повышенного уровня и 9 отнесены к классу высого уровня загрязнения воздуха, передает пресс-служба ведомства.

Города с высоким уровнем загрязнения: Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай.

Города с повышенным уровнем загрязнения: Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск и населенные пункты Глубокое и Бейнеу;

Города с низким уровнем загрязнения: Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Жанаозен, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Актау, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.

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Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха выполняется в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. В настоящее время наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 46 населенных пунктах на 140 постах наблюдений, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 84 автоматических постах. Также, наблюдение проводится с помощью 14 передвижных лабораторий.

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По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет положительную динамику (снизился) в городах Аксай, Экибастуз, Степногорск, Риддер и Усть-Каменогорск.

В семи городах: Актобе, Астана, Балхаш, Петропавловск, Шу, Кызылорда, Жанатас и поселке Акай уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился по сравнению с 2015 годом.

В остальных населенных пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2015 года.

В течение 2016 года зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 550 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в следующих городах:

Актобе – 235 случаев ВЗ и 67 случаев ЭВЗ по сероводороду;

Балхаш – 4 случая ВЗ по сероводороду и взвешенным веществам и 5 случаев ЭВЗ по сероводороду;

Караганда – 14 случаев ВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5, РМ-10, оксид углерода и 1 случай ЭВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5; 

Петропавловск – 2563 случаев ВЗ и 477 случаев ЭВЗ по сероводороду;

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Темиртау – 12 случаев ВЗ по диоксиду азота и сероводороду.

В каждом случае зафиксированного ЭВЗ и и ВЗ, для принятия необходимых мер было уведомлено Министерство энегертики РК. Комитетом экологического регулирования и контроля МЭ РК были установлены причины и приняты меры. Так, в г. Актобе акимом Б.Сапарбаевым утвержден План мероприятий по улучшению экологической ситуации Актюбинской области на период 2015-2017 гг. Из 16 утвержденных мероприятий, 13 пунктов плана мероприятий направлены на решение вопроса по улучшению состояния атмосферного воздуха города. 

Установлено, что источником загрязнения атмосферного воздуха сероводородом в г.Петропавловск является накопитель сточных вод «Биопруд», находящийся на балансе ТОО «Кызылжар су». За выявленные нарушения по загрязнению атмосферного воздуха сероводородом наложено административное взыскание в виде штрафа, также выдано предписание по устранению нарушений экологического законодательства, в том числе по устранению и впредь не допущению загрязнения атмосферного воздуха сероводородом.

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В г.Балхаш  причиной разового загрязнения атмосферного воздуха стали сточные воды канализации города, а также в летние месяцы - гниение остатков животного происхождения. 

В г. Караганда превышение было зафиксировано в районе станции, где расположены автостоянки, склады и дома. Причиной разового загрязнения атмосферного воздуха сероводородом является высокая концентрация выбросов автотранспорта и проведение городских очистных работ (субботники), во время которых сжигают собранный мусор.

По проведенному радиационному мониторингу средние значения радиационного гамма-фона и среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан не превышали предельно-допустимый уровень.

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