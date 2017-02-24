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КИК: Наша задача сделать ипотеку более доступной

24.02.2017 13:00   307   0

В Алматы состоялась рабочая встреча с участием председателя правления Казахстанской ипотечной компании (КИК) Адиля Бектасовича Мухаметжанова и руководителей ведущих казахстанских СМИ.

Главной темой обсуждения стала государственная программа «Нурлы жер» – результат работы правительства над вопросом обеспечения казахстанцев доступным жильем. В «Нурлы жер» интегрированы все предшествующие проекты, включая жилищную часть «Нурлы жол» и Программу развития регионов до 2020 года.

Напомним, что президент РК поручил разработать «Нурлы жер» 9 сентября прошлого года, концепция была готова уже через несколько недель, окончательное утверждение документа произошло 31 декабря 2016 года. Программа призвана возродить ипотечный рынок Казахстана, реализация которой будет осуществлена в течение 15 лет. Первый этап придётся на 2017–2021 годы. За пять лет по всей стране построят порядка 53 млн кв. м жилья, на что потратят 769 млрд тенге. Всего же в рамках программы (2017–2031 гг.) будет выделено более 1.8 трлн тенге, из них 1.2 трлн – на инженерные сети. Ожидается, что в результате будет введено в эксплуатацию около 53 млн кв. м. жилой площади, и более 1.5 млн семей обретут собственное жильё.

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Помимо этого, стороны обсудили эффективную модель продвижения государственно-значимой программы «Нурлы Жер». Формат взаимодействия между Казахстанской ипотечной компанией и медиа-ресурсами объединяет общая задача – донести до всех казахстанцев информацию о госпрограммах, дающих возможность получить доступное жилье. Оператор госпрограммы ожидает от СМИ более активной поддержки «Нурлы жер», при этом компания готова предлагать больше интересных для СМИ информационных поводов, оперативно реагировать на запросы журналистов, предоставлять экспертов для интервью и активно участвовать в спецпроектах, направленных на освещение всех аспектов программы «Нурлы жер» и деятельности КИК.

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"Одна из целей программы – возродить рынок ипотечного кредитования. На сегодняшний день ставки по кредитам достаточно высокие, и, несмотря на то, что банки готовы предоставить ипотеку, люди не могут ее себе позволить, услуга остается невостребованной, рынок стоит. Сейчас мы через банки второго уровня делаем ипотеку более доступной, что идет на пользу всем участникам рынка – и банкам, и строительным компаниям, и обслуживающим, и, самое главное, тем, кто нуждается в жилье" - сообщил Адиль Бектасович 

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    3

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Цитата дня
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Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
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