Китай назван самой оптимистичной страной в мире

Brunswick, международная консалтинговая компания, опубликовала результаты международного исследования, которые были составлены на основе опроса свыше 40 тыс. человек из 26 стран мира, передает Vestifinance.ru.
В этом исследовании принимается во внимание разница между поколениями, географические различия, и в итоге делается вывод о том, насколько оптимистично население той или иной страны смотрит в будущее.
В результате исследование показало, что население развивающихся стран (40%-й оптимизм по поводу будущего детей) гораздо с большим оптимизмом смотрит в будущее, чем население развитых стран (9%):
1) Китай (74%)
2) Индия (73%)
3) ОАЭ (63%)
4) Индонезия (60%)
5) Таиланд (41%)
6) Бразилия (34%)
7) Гонконг (32%)
8) Сингапур (24%)
9) Финляндия (22%)
10) Дания (20%)
11) Польша (15%)
12) Мексика (9%)
13) США (6%)
14) ЮАР (1%).