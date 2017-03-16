Китай назван самой оптимистичной страной в мире

Brunswick, международная консалтинговая компания, опубликовала результаты международного исследования, которые были составлены на основе опроса свыше 40 тыс. человек из 26 стран мира, передает Vestifinance.ru.

В этом исследовании принимается во внимание разница между поколениями, географические различия, и в итоге делается вывод о том, насколько оптимистично население той или иной страны смотрит в будущее.

В результате исследование показало, что население развивающихся стран (40%-й оптимизм по поводу будущего детей) гораздо с большим оптимизмом смотрит в будущее, чем население развитых стран (9%):

1) Китай (74%)

2) Индия (73%)

3) ОАЭ (63%)

4) Индонезия (60%)

5) Таиланд (41%)

6) Бразилия (34%)

7) Гонконг (32%)

8) Сингапур (24%)

9) Финляндия (22%)

10) Дания (20%)

11) Польша (15%)

12) Мексика (9%)

13) США (6%)

14) ЮАР (1%).