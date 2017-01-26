Лилия Рах освобождена от уголовной ответственности

Суд апелляционной коллегии изменил приговор Лилии Рах ранее вынесенный Алмалинским районным судом и освободил ее от уголовной ответственности, передает МИА КазИнформ.

Суд учел, что изменилась ее позиция, она полностью раскаялась и у нее на иждивении есть несовершеннолетний ребенок.

«Я всегда верила в правосудие, справедливость и в своих друзей. Сейчас я просто благодарна людям, Богу за то, что все так закончилось», - прокомментировала свое освобождение Лилия Рах.

В апелляционной коллегии отметили, что оснований для привлечения к ответственности потерпевшего Суванова по ходатайству адвоката Мири Паз за дачу ложных показаний нет.