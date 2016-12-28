Маршрутом счастья

В преддверии Нового года команда Samruk Kazyna Trust поздравила опекаемых ими детей с наступающим праздником. По словам участников тура, видя искреннюю радость ребятишек, их улыбки, оптимизм и веру в добро, они и сами получили огромный заряд хорошего настроения.

Считается, что привычный в нашей стране Дед Мороз, как и Санта Клаус в западных странах или финский Йоулупукки перемещается по миру в сказочных санях с оленями, однако в минувшую пятницу в Астане этот сказочный персонаж передвигался на автобусе.

Впрочем, в остальном все было, как и полагается – статная фигура, густая борода и огромный мешок с подарками. Акция была инициирована самими сотрудниками, которые, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, а также прихватив с собой команду снежинок в лице остальных сотрудников и журналистов, совершили небольшое турне по столичным учреждениям для особенных детей.

Первой остановкой «автобуса счастья» стал «Кабинет психолого-педагогической коррекции №2», где, узнав, что к ним приехал настоящий Дед Мороз, в предвкушении праздника собралась вся ребятня. И он действительно удался на славу. Шутки, смех, новогодний хоровод и, конечно же, подарки каждому ребенку подняли настроение не только детям, но и взрослым – гостям и работникам Кабинета.

Стоит отметить, что сам Кабинет был основан в 2014 году фондом «Дара» при непосредственной поддержке «Samruk Kazyna Trust». Благодаря усилиям фонда это учреждение сегодня оснащено всем необходимым для коррекции зрения и восприятия окружающей среды у детей.

Попрощавшись с ребятишками, «автобус счастья» отправился к следующему пункту назначения, которым стала коррекционная школа города Астана, где дети с отклонениями в развитии могут рассчитывать на обучение и всестороннюю поддержку. Как рассказал гостям директор коррекционной школы Бахриден Каримжанов, программа, по которой обучаются дети, главным образом строится на занятиях по труду и рукоделию.

И здесь дети с радостью встретили Деда Мороза и сотрудников фонда и даже показали им, что именно они мастерят на уроках, подарив гостям свои поделки. Дедушка Мороз, впрочем, тоже не остался в долгу и вручил каждому новогодний подарок.

Как отметил генеральный директор «Samruk Kazyna Trust» Ерлан Даримов, в фонде хорошо знают эту коррекционную школу и внимательно следят за ее работой с момента открытия в августе текущего года. «Директор этой школы имеет большой опыт в работе с детьми с ограниченными возможностями и еще до вступления в должность часто консультировал по различным вопросам сотрудников нашего фонда», - отметил г-н Даримов.

Следующей остановкой «автобуса счастья» стала детская деревня SOS, где все дети со сложной судьбой и очень нуждаются во внимании со стороны взрослых. Тем не менее, узнав о приезде гостей, они подготовили целую шоу-программу, продемонстрировав свои таланты в пении и танцах. Более того, они вручили гостям собственноручно сделанные подарки и, как с улыбкой признались сотрудники фонда, они просто не знали, кто кого больше порадовал во время этого визита – они детей или дети их.

Заключительной остановкой предновогоднего маршрута Деда Мороза и Снегурочки из «Samruk Kazyna Trust» стал реабилитационный центр для детей с диагнозом ДЦП при детской больнице №2. Здесь гости своими глазами увидели, как специалисты центра работают с детьми и разрабатывают их телодвижения. Одна из необычных методик лечения – это преподавание каратэ. По словам директора центра Айнур Нурхожаевой, в каратэ движения спиральные, и поэтому это единоборство очень хорошо помогает детям с диагнозом ДЦП в разработке походки и различных телодвижений.

«Сегодня мы используем самое современное оборудование и передовые технологии работы с детьми на протяжении всего курса реабилитации, который длится три месяца и проводится абсолютно бесплатно», - рассказала она, отметив, что ежегодно в центр осуществляется порядка 12 заездов по 20-25 детей.

Гости были очень активно вовлечены в процесс на всех этапах тура – взаимодействовали с детьми, делали вместе с ними зарядку, помогали сделать новогодние аппликации и даже вырезать из дерева фигурки.

В свою очередь официальный представитель «Samruk Kazyna Trust» Лима Диас поздравила детей, их родителей и людей, которые работают на благо подрастающего поколения с наступающим Новым годом. «Наша задача – не хвалить кого-либо или себя, не кричать о проектах, которые мы поддержали, наша главная задача - чтобы родители детей с особыми потребностями узнавали, что такая помощь по реабилитации у нас в стране оказывается», - подытожила она итоги поездки автобуса счастья.