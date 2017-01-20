Мечты сбываются

Все дети в Новый год ждут Деда Мороза, который исполнит их заветные желания и оставит под елкой подарки. Это вселяет веру в чудо, добро и волшебство праздника. Мы иногда даже не задумываемся о том, как легко и просто подарить радость. В наших силах сделать реальной мечту ребенка и подарить новогоднюю сказку.

Так в специальном новогоднем выпуске «Армандар орындалады» программы «Әйел бақыты» телеканала «Казахстан» исполнили маленькую мечту пациента медицинско-реабилитационного центра "Жұлдызай" Амира Кусаинова.

Жазира Альжанова, мама Амира, рассказывает:

- Моему сыну 10 лет. Он родился на 37 неделе беременности. Во время родов малыш перенес гипоксию и защемление мышц шейного позвонка. В 10 месяцев ребенку поставили диагноз детский церебральный паралич (ДЦП). В медицинский реабилитационный мы начали ходить 3 года назад, когда пошли в 1-ый класс.

Благодаря реабилитации в «Жұлдызай» мой ребенок начал делать свои первые уверенные шаги. До лечения у Амира были нарушения с равновесием и походкой. Сначала инструктор лечебной физической культуры (ЛФК) учил моего сына ходить с опорой. Сейчас он уже ходит самостоятельно. Хотелось бы отметить, что инструктор ЛФК, Садык каждое занятие проводит с моим сыном в интересной дружеской форме и именно он привил любовь к занятиям лечебной физкультурой и спортом. Мой сын с удовольствием посещает центр «Жұлдызай». Амир знает наизусть всех олимпийских чемпионов: Илью Ильина, Серика Сапиева, Зарину Дияс, Василия Жирова, Александра Винокурова, Данияра Елеусинова, Жазиру Жаппаркуль, также играет в шахматы и имеет уже 5-ый разряд. Он мечтает стать профессиональным спортсменом, как и его кумиры. В медицинском центре реабилитации «Жұлдызай» к моему ребенку относятся с большой заботой и трепетом. Очень приятно, что здесь работают такие специалисты, которые вкладывают душу в каждого малыша!

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Амир мечтал познакомиться с олимпийским чемпионом Бахтияром Артаевым. Он с бабушкой написал письмо, которое отправил в студию программы «Әйел бақыты» телеканала «Казахстан». Редакция программы отреагировала на это обращение и организовала встречу Амира с олимпийским чемпионом в телевизионном эфире. Бахтияр Артаев поздравил ребенка с Новым годом, пожелал ему скорейшего выздоровления, достижений высоких вершин и исполнения заветных желаний. Известный спортсмен подарил Амиру Кусаинову боксерские перчатки. Десятилетний мальчик, не скрывая радостных эмоций, поблагодарил своего кумира. Амир был в восторге от полученного подарка и долгожданной встречи с боксером.

Амир - один из многих детей, кому КФ «BI-Жұлдызай» подарил шанс на полноценную жизнь. На сегодняшний день более 500 детей проходят реабилитацию в медицинском центре. По итогам 2016 года фонда «BI-Жұлдызай» было сделано 174 операций, 1 080 реабилитаций и 434 консультаций. За время работы медико-социального проекта в центре начали самостоятельно ходить 31 ребенок!

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