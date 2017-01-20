Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.08
-0.002%
EUR/KZT
353
+0.000%
RUB/KZT
5.5
+0.015%
EUR/USD
353
+0.000%
EUR/CHF
353
+0.000%
EUR/JPY
353
+0.000%
GBP/USD
407.63
-0.002%
USD/CHF
331.08
-0.002%
USD/JPY
331.08
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.08 353 5.5
-0.002% +0.000% +0.015%
Рынки
Нефть Brent
54.5
+0.006%
Нефть WTI
52.29
+0.003%
Золото
1206.5
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1073
-0.042%
Жилье Астана
996
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.5 52.29 1206.5
+0.006% +0.003% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Мечты сбываются

20.01.2017 10:15   1708   0

Все дети в Новый год ждут Деда Мороза, который исполнит их заветные желания и оставит под елкой подарки. Это вселяет веру в чудо, добро и волшебство праздника. Мы иногда даже не задумываемся о том, как легко и просто подарить радость. В наших силах сделать реальной мечту ребенка и подарить новогоднюю сказку.

Так в специальном новогоднем выпуске «Армандар орындалады» программы «Әйел бақыты» телеканала «Казахстан» исполнили маленькую мечту пациента медицинско-реабилитационного центра "Жұлдызай" Амира Кусаинова.

Жазира Альжанова, мама Амира, рассказывает:

- Моему сыну 10 лет. Он родился на 37 неделе беременности. Во время родов малыш перенес гипоксию и защемление мышц шейного позвонка. В 10 месяцев ребенку поставили диагноз детский церебральный паралич (ДЦП). В медицинский реабилитационный мы начали ходить 3 года назад, когда пошли в 1-ый класс.

 Благодаря реабилитации в «Жұлдызай» мой ребенок начал делать свои первые уверенные шаги. До лечения у Амира были нарушения с равновесием и походкой. Сначала инструктор лечебной физической культуры (ЛФК) учил моего сына ходить с опорой. Сейчас он уже ходит самостоятельно. Хотелось бы отметить, что инструктор ЛФК, Садык каждое занятие проводит с моим сыном в интересной дружеской форме и именно он привил любовь к занятиям лечебной физкультурой и спортом. Мой сын с удовольствием посещает центр «Жұлдызай». Амир знает наизусть всех олимпийских чемпионов: Илью Ильина, Серика Сапиева, Зарину Дияс, Василия Жирова, Александра Винокурова, Данияра Елеусинова, Жазиру Жаппаркуль, также играет в шахматы и имеет уже 5-ый разряд. Он мечтает стать профессиональным спортсменом, как и его кумиры. В медицинском центре реабилитации «Жұлдызай» к моему ребенку относятся с большой заботой и трепетом. Очень приятно, что здесь работают такие специалисты, которые вкладывают душу в каждого малыша!

Власти научат людей «думать, прежде чем что-то писать»...
Заместитель председателя комитета связи и информации Министерства по инвестициям и развитию РК Михаил Комиссаров сообщил, что в Ка...

Власти научат людей «думать, прежде чем что-то писать»

Материалы по теме

Власти научат людей «думать, прежде чем что-то писать»

Суд сократил срок наказания Серика Ахметова

И. Тасмагамбетов подвел итоги подготовки к Универсиаде

Деятельность большинства КСК Астаны не устраивает жителей столицы

Офицеры, сбежавшие от террористов, приговорены к лишению свободы

Амир мечтал познакомиться с олимпийским чемпионом Бахтияром Артаевым. Он с бабушкой написал письмо, которое отправил в студию программы «Әйел бақыты» телеканала «Казахстан». Редакция программы отреагировала на это обращение и организовала встречу Амира с олимпийским чемпионом в телевизионном эфире. Бахтияр Артаев поздравил ребенка с Новым годом, пожелал ему скорейшего выздоровления, достижений высоких вершин и исполнения заветных желаний. Известный спортсмен подарил Амиру Кусаинову боксерские перчатки. Десятилетний мальчик, не скрывая радостных эмоций, поблагодарил своего кумира. Амир был в восторге от полученного подарка и долгожданной встречи с боксером.

Амир - один из многих детей, кому КФ «BI-Жұлдызай» подарил шанс на полноценную жизнь. На сегодняшний день более 500 детей проходят реабилитацию в медицинском центре. По итогам 2016 года фонда «BI-Жұлдызай» было сделано 174 операций, 1 080 реабилитаций и 434 консультаций. За время работы медико-социального проекта в центре начали самостоятельно ходить 31 ребенок!

Суд сократил срок наказания Серика Ахметова

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    62

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    14

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    308

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    504

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное