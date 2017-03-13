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МИД РК: Мы не допустим вмешательства в деятельность бывших казахско-турецких лицеев

13.03.2017 16:07   754   0
Глава казахстанского МИД заявил, что деятельность бывших казахско-турецких лицеев будет контролироваться только соответствующими властями Казахстана, передает Sputnik Казахстан.
 
"Казахско-турецкие лицеи прошли процесс ребрендинга, они имеют новые названия. Они руководствуются в своей программе утвержденными в Казахстане учебными программами, и они находятся под руководством соответствующих местных исполнительных органов власти", — сказал глава МИД Кайрат Абдрахманов журналистам. 
 
По информации казахстанских СМИ, посол Турции в Казахстане Невзат Уянык заявил, что казахско-турецкие лицеи не имеют никакого отношения к властям Турции. Он якобы заявил, что официальная Анкара намерена "избавляться от них" и "защищаться от тех, кто наносит вред репутации Турции". По его словам, лицеи в скором времени полностью перейдут под руководство Министерство национального образования Турции. 
 
В ответ на это Минобразования Казахстана официально опроверг саму возможность подобной меры. КТЛ были преобразованы в "Білім-инновация лицейі" (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования, заявили в ведомстве. Позже турецкие дипломаты распространили в СМИ заявление, в котором сообщили, что имел место неверный перевод интервью посла. В заявлении отмечается, что "посол не выражал мнения относительно казахско-турецких лицеев, и что ситуация возникла вследствие ошибки переводчика".
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Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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