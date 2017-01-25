МИК РК разъяснил норму о регистрации IMEI-кодов

Министерство информации и коммуникаций Казахстана разъяснило норму о регистрации IMEI-кодов абонентских устройств.

Законом «О внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» (далее – Закон) от 22.12.2016 г. предусмотрено утверждение правил регистрации абонентских устройств подвижной сети.

Сообщается, что в настоящее время образована рабочая группа по разработке соответствующих «Правил регистрации абонентских устройств подвижной сети», в которых будет отражена процедура регистрации IMEI-кодов абонентских устройств. В нее вошли представители Министерства информации и коммуникаций, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, а также операторов сотовой связи и РГП «Государственная техническая служба».

Необходимо отметить, что в целях упрощения процесса регистрации планируется проведение процедуры регистрации без физического участия абонентов.

Кроме того, создание единой базы IMEI-кодов не требует привлечения финансовых средств из государственного бюджета.